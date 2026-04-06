Apple скуповує DRAM для мобільних пристроїв, створюючи дефіцит для інших виробників

Apple активно викуповує майже всі доступні на ринку мобільні мікросхеми DRAM за підвищеними цінами, що ставить її конкурентів у складне становище. Про це пише Android Headlines з посиланням на інформатора Jukan.

За повідомленнями, компанія застосовує таку стратегію, щоб утримати стабільні ціни на власні пристрої, зокрема новий MacBook Neo, який вийшов за ціною $599. У той час конкуренти, серед яких Qualcomm та MediaTek, змушені скорочувати виробництво або піднімати вартість продукції через дефіцит компонентів.

Глобальна індустрія стикається з історичним скороченням виробництва пам'яті і Apple використовує фінансові резерви для забезпечення пріоритетного доступу до ключових компонентів. Зокрема, у лютому компанія заплатила Samsung удвічі більше за ринкову ціну за модулі LPDDR5X, що дозволило їй отримати перевагу над іншими компаніями. Такий підхід ускладнює становище менших виробників мобільної техніки, які не можуть конкурувати з подібними витратами.

Наслідки дефіциту вже відчутні: MediaTek та Qualcomm скоротили виробництво 4-нм чипів, які використовуються у багатьох смартфонах середнього класу. Samsung, своєю чергою, підняла ціни на свої смартфони з великим обсягом пам'яті, зокрема на моделі Galaxy S25 Edge та складані Galaxy Fold7 і Flip7.

Зазначається, що під час останнього фінансового звіту генеральний директор Apple Тім Кук назвав обмежені потужності TSMC у виробництві 3-нм процесорів та нестачу пам'яті головними викликами для компанії. З огляду на це, Apple вирішила не намагатися просто пережити кризу, а натомість активно формує ринкову ситуацію, використовуючи фінансову силу для зміцнення позицій.

Компанія використовує фінансові резерви для перетворення дефіциту пам'яті на перевагу, створюючи умови, за яких 12 ГБ оперативної пам'яті можуть стати рідкістю для Android-пристроїв, тоді як у продуктах Apple вони залишатимуться стандартом.

Якщо компанії вдасться утримати стабільні ціни та забезпечити постійну наявність продукції, тоді як конкуренти стикаються з затримками та подорожчанням, це може призвести до довгострокових змін у розподілі частки ринку.