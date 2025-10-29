Авторизация

Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI

10:05 29.10.2025 |

Новини IT

 

Microsoft планує зробити Edge повноцінним браузером зі штучним інтелектом, щоб конкурувати з ChatGPT Atlas та Comet. Для цього компанія представила Copilot Mode - новий режим, який перетворює Copilot на головний центр доступу до інтернету.

Copilot Mode поєднує в одному вікні відповіді ШІ, результати пошуку та навігацію. Він аналізує дані з усіх відкритих вкладок, а не лише з поточної, тож ви можете попросити Copilot підсумувати інформацію з усіх вікон або, наприклад, порівняти продукти, відкриті на різних сторінках.

Copilot Mode у Microsoft Edge вперше представили в липні 2025 року як експериментальну функцію, але тепер він став доступний для всіх користувачів. Разом із цим оновленням з'явилася функція агентських дій чат-бота, який може виконувати завдання від вашого імені - наприклад, бронювати квартиру чи купувати квитки.

Наразі Copilot ще не можна вважати повністю надійним - як і інші браузери, зосереджені на ШІ. Перед виконанням будь-яких дій чат-бот попереджає користувачів, що він "призначений для дослідницьких та оціночних цілей" і "може припускатися помилок". Іноді Copilot може заявити, що видалив або надіслав листа, хоча насправді цього не сталося.

Copilot Mode зможе використовувати історію переглядів у Edge, щоб формувати точніші відповіді, однак користувачі за бажанням можуть вимкнути цей доступ.

Окрім нового режиму ШІ, Microsoft запускає прев'ю-функцію Journey, яка за допомогою штучного інтелекту впорядковує історію переглядів та пропонує рекомендації для подальшого пошуку.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Microsoft
 

Бізнес