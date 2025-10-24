Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню «Пуск» і більше помітних змін, ніж 25H2

Microsoft завершує тестування наступного великого оновлення для Windows 11. Воно принесе перероблене меню "Пуск", покращення в панелі завдань, Провіднику файлів і низку функцій для зручнішої щоденної роботи. Оновлення вже доступне в каналі Release Preview програми Windows Insider - це останній етап перед загальним релізом. Якщо все піде за планом, користувачі отримають його вже наступного місяця.

Нове меню "Пуск"

Microsoft описує нове меню "Пуск" як "створене для швидкого й плавного доступу до програм". Тепер список програм переміщено в центральну частину меню, а також з'явився новий режим категорій, який групує програми за типами - подібно до екрана застосунків на iPhone чи iPad.

Меню стало більш гнучким: користувач може обирати між новим виглядом із категоріями або класичним алфавітним списком, вимикати блок "Рекомендоване" й додавати більше закріплених застосунків. За бажання, можна залишити лише список програм, прибравши всі інші розділи.

Поруч із меню з'явився оновлений модуль Phone Link, який забезпечує швидкий доступ до підключеного смартфона. Можна переглядати останні фото, повідомлення, сповіщення й навіть відповідати на SMS або відкрити екран телефона просто з меню "Пуск". Це суттєве оновлення у порівнянні з попередніми версіями.

Поліпшення в панелі завдань і Провіднику

Панель завдань отримала нову іконку батареї - більшу, із кольоровими індикаторами: зелена позначає заряджання, жовта - рівень заряду нижче 20%. Також можна вивести відсоток заряду поруч із іконкою в системному треї.

Додано плавні анімації - при наведенні курсора на запущений застосунок тепер показується його мініатюра з приємним ефектом появи. Цю деталь користувачі пам'ятають ще з Windows 7 і 10 - тепер вона повертається.

У Провіднику з'явився новий розділ "Рекомендовані файли". Він показує не лише останні відкриті чи завантажені документи, а й активність у спільних файлах. Якщо навести курсор на файл, можна швидко виконати команду "Відкрити розташування" або запитати Copilot про цей документ.

Нові можливості голосового керування

Функція Voice Access отримала Fluid Dictation - розумне диктування, яке автоматично виправляє граматику, розділові знаки й слова-паразити в реальному часі. Обробка відбувається безпосередньо на пристрої за допомогою локальних мовних моделей, що гарантує швидкість і конфіденційність.

Також додано можливість встановлювати затримку перед виконанням голосової команди та підтримку японської мови.

Copilot і Click to Do: інтеграція в діях

Microsoft продовжує розвивати Copilot у Windows 11. У новій функції Click to Do користувач може виділяти текст або інші елементи на екрані, натиснути Win + Click - і одразу отримати варіанти дій: перекласти, конвертувати одиниці виміру, вставити в Excel, поділитися тощо.

Click to Do підтримує вільне або прямокутне виділення об'єктів й автоматично розпізнає таблиці, пропонуючи відправити їх у Excel. На екранах Copilot+ PC тепер можна запустити Click to Do двома пальцями, що особливо зручно для сенсорних пристроїв.

Також нова панель Copilot пропонує швидкий переклад текстів іншими мовами й миттєві підказки залежно від контексту.

Інші зміни

Разом з тим, Windows 11 отримає чимало інших менш помітних оновлень та виправлень:

* У меню налаштувань Email & accounts тепер нова назва - Your accounts.

* Додано сторінку Microsoft 365 Copilot у розділ "Початок роботи".

* У процесі налаштування Windows можна задати власну назву папки користувача.

* Поліпшено швидкість розблокування ПК після сну.

* Виправлено численні помилки в Провіднику, голосовому керуванні, оновленнях і відображенні графіки.

* Нові іконки батареї тепер з'являються і на екрані блокування.

Оновлення з усіма цими змінами вийде для Windows 11 версій 24H2 і 25H2 протягом найближчих тижнів.