Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

23:51 22.10.2025 |

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., розробила квантовий алгоритм Quantum Echoes, який працює в 13 тис. разів швидше за найсучасніший класичний алгоритм на суперкомп'ютерах, йдеться в її статті в журналі Nature.

Новий алгоритм працює на власному процесорі Google і є кроком у напрямі практичного використання квантових обчислень. Поки що вони використовуються переважно з дослідницькою метою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
