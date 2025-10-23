Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., розробила квантовий алгоритм Quantum Echoes, який працює в 13 тис. разів швидше за найсучасніший класичний алгоритм на суперкомп'ютерах, йдеться в її статті в журналі Nature.

Новий алгоритм працює на власному процесорі Google і є кроком у напрямі практичного використання квантових обчислень. Поки що вони використовуються переважно з дослідницькою метою.