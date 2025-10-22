YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео

YouTube почав впроваджувати новий інструмент, який дозволяє виявляти використання штучного інтелекту для підміни облич у відео. Функція спрямована на боротьбу з небажаними deepfake-матеріалами та їх подальше видалення з платформи. Про це пише Engadget.

Наразі доступ до інструменту отримали лише учасники партнерської програми YouTube. Система охоплює випадки, коли штучний інтелект змінює саме обличчя людини. Водночас зміни голосу без згоди власника функція поки що не фіксує.

Щоб скористатися можливістю захисту, користувачам потрібно надати YouTube підтвердження особи: завантажити копію державного документа та коротке відео-селфі. Також потрібно буде надати системі вихідні матеріали для перевірки.

Після цього система працює за принципом, схожим на Content ID, який застосовується для виявлення захищеного авторським правом аудіо. Вона сканує завантажені відео, знаходить потенційні збіги та дозволяє власнику обличчя переглянути результати й позначити порушення для подальшого видалення.

Запуск інструменту відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо поширення технологій генерації відео, зокрема після появи нових моделей на кшталт Sora 2 від OpenAI.