Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео

17:45 22.10.2025 |

Новини IT

 

YouTube почав впроваджувати новий інструмент, який дозволяє виявляти використання штучного інтелекту для підміни облич у відео. Функція спрямована на боротьбу з небажаними deepfake-матеріалами та їх подальше видалення з платформи. Про це пише Engadget.

Наразі доступ до інструменту отримали лише учасники партнерської програми YouTube. Система охоплює випадки, коли штучний інтелект змінює саме обличчя людини. Водночас зміни голосу без згоди власника функція поки що не фіксує.

Щоб скористатися можливістю захисту, користувачам потрібно надати YouTube підтвердження особи: завантажити копію державного документа та коротке відео-селфі. Також потрібно буде надати системі вихідні матеріали для перевірки.

Після цього система працює за принципом, схожим на Content ID, який застосовується для виявлення захищеного авторським правом аудіо. Вона сканує завантажені відео, знаходить потенційні збіги та дозволяє власнику обличчя переглянути результати й позначити порушення для подальшого видалення.

Запуск інструменту відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо поширення технологій генерації відео, зокрема після появи нових моделей на кшталт Sora 2 від OpenAI.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

