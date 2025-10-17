Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft

18:08 17.10.2025 |

Новини IT

 

Компанія Microsoft опублікувала звіт Digital Defense Report 2025, згідно з яким понад 52% усіх кібератак у світі спрямовані на вимагання або використовують програми-вимагачі. Лише 4% атак пов'язані з кібершпигунством.

Щодня компанія обробляє понад 100 трильйонів сигналів безпеки, блокує 4,5 мільйона спроб зараження шкідливим ПЗ і перевіряє до 5 мільярдів електронних листів на наявність фішингових загроз. Microsoft зазначає, що штучний інтелект пришвидшує як створення фішингових атак, так і засоби їх виявлення.

У першій половині 2025 року Україна посіла п'яте місце у світі й третє в Європі серед країн, що найчастіше зазнавали кібератак. На неї припало близько 9,5% усіх зафіксованих інцидентів у європейському регіоні. За словами представниці Microsoft Ренате Страздіни, країна демонструє швидкий розвиток у сфері кіберзахисту та формує "цифрову стійкість, яка надихає далеко за її межами".

Серед основних цілей зловмисників - лікарні, школи та місцеві органи влади, які часто мають обмежені ресурси для кіберзахисту. Microsoft наголошує на необхідності модернізації систем безпеки та впровадження багатофакторної автентифікації (MFA), що може запобігти понад 99% атак на облікові записи.

Microsoft зазначає, що більшість атак нині здійснюють організовані кіберзлочинці, які експлуатують вразливості для фінансової вигоди. У 80% випадків їхньою метою є викрадення даних. Попри домінування кіберзлочинців, державні структури з Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї продовжують атаки - від шпигунства до спроб отримання фінансової вигоди.

Microsoft закликає уряди та компанії до тіснішої співпраці, посилення стандартів безпеки та обміну аналітикою про загрози в межах ініціативи Secure Future Initiative.
За матеріалами: mezha.ua
 

