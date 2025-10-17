Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року

Microsoft хоче перенести виробництво більшості своїх продуктів за межі Китаю наступного року. На додачу до цього, Amazon Web Services також планує зменшити залежність від Китаю для виробництва серверів, повідомляє Nikkei

Microsoft звернулася до кількох постачальників з проханням підготувати виробництво ноутбуків Surface та центрів обробки даних "поза Китаєм". Ці зміни включають основні компоненти пристроїв, а також їх збірку.

"Обсяг досить широкий і охоплює компоненти, деталі та збірку продукції для випуску нових ноутбуків і серверних продуктів", - повідомив Nikkei один із керівників ланцюга постачання, знайомим із питанням. "Microsoft сподівається, що все це можна буде повністю виробляти за межами Китаю, починаючи щонайменше з 2026 року".

Одне з джерел повідомило, що Microsoft вже перенесла велику частину серверної продукції за межі Китаю у 2024 році через їх важливість.

Microsoft вимагає, щоб щонайменше 80% деталей і компонентів для серверів постачалися з-за кордону. У так званій специфікації матеріалів (BOM) перелічуються всі частини та процеси, необхідні для складання продукту. Компанія також наполягає на збільшенні виробництва ігрових консолей Xbox поза Китаєм, хоча поки що не вимагає повного перенесення їхнього виробництва.

"Перенесення збірки - досить легке завдання, але [перенесення виробництва] до рівня компонентів - це радикально та дуже складно, особливо з урахуванням таких часових рамок, як 2026 рік. Нам потрібно побачити, як ця амбіція буде реалізована", - сказав ще один керівник компанії постачальника Microsoft.

Своєю чергою AWS також виводить виробництво серверів для обробки даних штучного інтелекту за межі Китаю, адже це теж чутливі продукти. Компанія навіть розглядала варіант скорочення замовлень у SYE, попри те що ця китайська компанія має заводи й поза Китаєм.

"AWS провела оцінку, але вилучити китайських постачальників з ланцюга постачання на практиці дуже складно. Вони є хорошими постачальниками та давніми партнерами. Їх нелегко замінити", - розповіло одне з джерел.

Ще одна компанія, що робить подібні кроки - це Google. Вона попросила своїх постачальників активно збільшувати виробництво серверів у Таїланді. За словами анонімних джерел, один із виробників серверних систем допоміг Google удвічі наростити потужності, збудувавши там чотири нові заводи.