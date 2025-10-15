«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю

Керівники західних автомобільних компаній та підприємств з виробництва "зеленої" енергії шоковані результатами візитів до Китаю, де все скрізь вже автоматизовано і виконується роботами.

Вони попереджають, що високоавтоматизоване виробництво у Китаї може стрімко перевершити західні країни, особливо у створенні електрокарів. Деякі західні компанії, як гірничовидобувна Fortescue, відмовляються від нових ініціатив. За результатами нещодавньої поїздки до Китаю засновник компанії Ендрю Форрест наразі заявляє, що відмовився від спроб самостійного випуску силових агрегатів для електроавтівок.

"Вартість та якість їхніх автомобілів набагато перевершують те, що я бачу на Заході. Ми беремо участь у глобальній конкуренції з Китаєм, і йдеться не лише про електромобілі. І якщо ми програємо, у Ford не буде майбутнього", - попередив минулого місяця гендиректор Ford Джим Фарлі.

Деякі керівники згадують відвідування китайських фабрик, де навіть не має необхідності в освітленні, оскільки роботизовані системи виконують всю роботу цілодобово. За останніми даними Міжнародної федерації робототехніки, Китай залучив на порядок більше промислових роботів, ніж Німеччина, США та Великобританія. У період з 2014 по 2024 рік кількість промислових роботів, що використовуються в країні, зросла з 189 тис. до понад 2 млн.

До них зазвичай відноситься все: від роботизованих рук, що використовуються для зварювання, складання та завантаження, до роботів-павуків, що використовуються для високошвидкісних переміщень "підбір та розміщення", та портальних роботів для виконання точних завдань, таких як 3D-друк.

Загальна кількість нових роботів у Китаї минулого року склала 295 тис., порівняно з 27 тис. у Німеччині, 34 тис. у США та всього 2,5 тис. у Великій Британії. Китай також перевершує західних конкурентів за щільністю роботизації. Зараз на кожні 10 тис. робітників на виробництві припадає 567 роботів, тоді як у Німеччині - 449, у США - 307, а у Великій Британії - 104.

Лідерство Китаю в області автоматизації

"У Китаю досить серйозна демографічна проблема, але його обробна промисловість, як правило, дуже трудомістка. Тому, як запобіжний крок, вони хочуть максимально автоматизувати виробництво, не тому, що розраховують на вищу маржу - як це зазвичай буває на Заході, - а щоб компенсувати спад населення та отримати конкурентну перевагу", - пояснює аналітик Bismarck Analysis Ріан Уіттон.

Окрім автоматизації виробництва у Китаї приділяють значну увагу розвитку штучного інтелекту у рамках 10-річного плану з метою зробити ШІ ключовим рушієм економічного зростання. Перші ознаки майбутнього домінування китайської промисловості вже очевидні, особливо у сфері електромобілів. У той час як США ввели протекціоністські заходи для захисту власних виробників та запобігання жорсткій конкуренції, китайські електромобілі фактично завоювали європейський ринок.

Зокрема, гендиректор Ford визнав, що вже пів року катається на електрокарі Xiaomi і не хоче з ним розлучатись.