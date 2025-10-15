PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох

Останні дані з різних джерел підтверджують деякі характеристики PlayStation 6 та майбутньої Xbox. Відомий інсайдер оголосив, що за його даними вони остаточні, та порівняв обидві консолі.

Як повідомляє Wccftech, на форумах NeoGAF інсайдер AMD із солідним послужним списком прокоментував нещодавно оприлюднені специфікації PS6 та так званого Xbox Magnus. KeplerL2 каже, що вони вже остаточно узгоджені, підтверджуючи інформацію ютубера Moore's Law is Dead (часто не надто надійного).

Інформатор не бачить, яким чином PlayStation 6 могла б зрівнятися з Xbox Magnus. Її процесор має менше ядер та нижчу частоту, менше обчислювальних блоків (CU), менше блоків виводу рендерингу (ROP), нижчу частоту GPU, менший кеш та пропускну здатність пам'яті. Різниця не така велика, але достатня для повного домінування системи Microsoft наступного покоління у 100% ігор.

KeplerL2 також прокоментував обсяг оперативної пам'яті, який ймовірно матимуть PlayStation 6, портативна PlayStation та Xbox Magnus - 30, 24 та 36 ГБ відповідно. Для двох великих консолей це буде значним стрибком у порівнянні з 16 ГБ у поточного покоління, з урахуванням вимогливого до пам'яті трасування променів та функцій штучного інтелекту.

Саме час нагадати, які специфікації раніше називали. Щодо PlayStation 6, у витоках йшлося про збільшення продуктивності трасування променів у 6-12 разів. Це досить дивно, оскільки верхня межа тоді дорівнюватиме продуктивності RTX 5090. Натомість продуктивність растеризації PS6 не отримає такого значного покращення - "лише" у 2,5-3 рази.

Процесор PlayStation 6 буде монолітним кристалом площею 280 мм² та виготовлятиметься за 3-нм техпроцесом TSMC, що призведе до зниження енергоспоживання (за оцінками, близько 160 Вт TDP). Чип складатиметься 8 ядер Zen 6C (7 з яких будуть повністю активовані, а останнє призначене для резервування) та 2 ядер Zen 6 з низьким енергоспоживанням, виділених для системних завдань. Графічний процесор отримає 54 обчислювальних блоки RDNA 5 з тактовою частотою від 2,6 до 3 ГГц (два з них, ймовірно, будуть вимкнені), та 10 МБ кешу L2. Пам'ять GDDR7 матиме 160-бітну шину з пропускною здатністю 640 ГБ/с, підтримуватиметься до 40 ГБ.

Чип Xbox Magnus нібито буде потужнішим приблизно на 25%, але дорожчим, через багатокристальну конструкцію та вище енергоспоживання. Чип має повний розмір 408 мм². Його перший чиплет (144 мм², TSMC N3P) міститиме ядра процесора, відеовихід, обчислювач штучного інтелекту. Графічний чиплет (264 мм², TSMC N3C або N3P, як у настільних Radeon) матиме 68 CU RDNA5. Процесор базуватиметься на архітектурі Zen 6 та отримає до 3 ядер Zen 6 + 8 ядер Zen 6c з 24 МБ кешу L2 та спільним кешем L3 обсягом 12 МБ. До 48 ГБ GDDR7 працюватимуть на шині 192-біт.

Також цікаво, що Sony, здається, буде єдиною компанією, яка матиме дві консолі з різними характеристиками. За словами інсайдера, теоретично можлива модель Xbox Magnus нижчого класу, але в документації поки немає жодних вказівок на неї. Очікується, що PlayStation 6 та Xbox Magnus вийдуть у 2027 році.