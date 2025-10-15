Авторизация

Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify

15:07 15.10.2025

Новини IT

 

Netflix оголосив про новий напрямок розвитку - вже з 2026 року на платформі з'являться відеоподкасти. Компанія уклала угоду зі Spotify Studios та мережею The Ringer, у межах якої на сервісі буде доступно 16 шоу. Серед них - The Bill Simmons Podcast, Conspiracy Theories, а також програми The Ringer, присвячені NFL, NBA, Fantasy Football та Формулі-1.

Спершу новий формат з'явиться у США, а згодом пошириться на інші країни. Важливо, що ці подкасти не будуть повністю доступні на YouTube, який залишається головним конкурентом Netflix у цьому сегменті та водночас найбільшою у світі платформою для подкастів із понад мільярдом глядачів щомісяця.

Netflix не планує додавати рекламні блоки у перші випуски, однак вбудовані оголошення Spotify залишаться. Для компанії це не перший експеримент із подкастами: вона вже випускає власні подкасти на кшталт You Can't Make This Up чи Skip Intro, але тепер робить ставку на зовнішніх партнерів і популярні бренди.

У Spotify кажуть, що прагнуть розширити можливості для авторів і надати їм доступ до нових аудиторій. Для Netflix же це ще один крок у диверсифікації контенту, який дозволяє конкурувати не лише у сфері серіалів і фільмів, а й у сегменті відеоподкастів. Також компанія планує випускати ігри, в які можна буде грати на телевізорі.
За матеріалами: mezha.media
 

