НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10

19:23 14.10.2025 |

Новини IT

 

14 жовтня 2025 року Microsoft офіційно припиняє підтримку Windows 10, випущеної у 2015 році.

Про припинення підтримки Windows 10 повідомлялося давно і Microsoft всіляко намагалася змусити користувачів оновитися до Windows 11, навіть показуючи їм рекламу на весь екран з пропозицією купити новий комп'ютер.

Популярність Windows 10 пояснюється тим, що у світі досі є мільйони комп'ютерів, які не відповідають вимогам Windows 11. Крім того, багато користувачів не хочуть оновлювати систему з різних причин.

За даними StatCounter, лише у липні 2025 року Windows 11 обігнала Windows 10 за популярністю. Проте вже в серпні Windows 10 трохи повернула свої позиції. Ще цікавіше, що в серпні та вересні несподівано зросла популярність Windows 7, якій майже 16 років.

Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10

 

Microsoft, ймовірно, усвідомлює, що Windows 10 досі має велику популярність, і враховує позицію організацій зі захисту прав споживачів. Тому компанія дозволить користувачам, які не хочуть оновлюватися до Windows 11, отримувати ще рік безплатних оновлень безпеки, але наразі ця можливість доступна лише в Європейській економічній зоні.

Інші важливі оновлення, наприклад драйвери Game Ready від NVIDIA, також виходитимуть ще рік - до жовтня 2026. Водночас Microsoft менш щедра і припинить оновлення з новими функціями для програм Microsoft 365 (Office) уже в серпні наступного року.

Крім того, Держспецзв'язку України оприлюднила застереження про можливі кіберризики для користувачів Windows 10. Відомство радить оновитися до Windows 11 або придбати платні оновлення безпеки (Extended Security Updates, ESU), за які можна розрахуватися навіть балами Microsoft Rewards.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

