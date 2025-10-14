Microsoft представила свій перший власний генератор зображень

Microsoft офіційно представила MAI-Image-1 - перший текстовий генератор зображень, розроблений повністю власною командою. Це наступний крок після запуску моделей MAI-Voice-1 та MAI-1-preview, які стали початком стратегії зменшення залежності від партнерства з OpenAI.

За словами Microsoft, під час створення MAI-Image-1 активно залучали відгуки креативних професіоналів, щоб уникнути "повторюваних або надто шаблонних результатів". Модель орієнтована на фотореалістичні зображення, зокрема природні сцени, освітлення та ландшафти. Крім того, вона працює швидше за "більші та повільніші системи", що робить її придатною для інтеграції у продукти з високим навантаженням.

MAI-Image-1 уже дебютувала у топ-10 рейтингу LMArena - платформи, де користувачі порівнюють результати різних моделей і голосують за найкращі. Найближчим часом Microsoft планує інтегрувати новий генератор у Copilot та Bing Image Creator.

Компанія підкреслює, що приділила особливу увагу безпечності та відповідальному використанню. Хоча незалежні тести ще попереду, Microsoft заявляє про намір забезпечити контроль за контентом і мінімізувати ризики зловживань.