У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів

12:03 14.10.2025

Новини IT

 

Дослідники з Північно-східного університету лісового господарства Китаю розробили міцний біорозкладний пластик з бамбука, який має підвищену термостійкість, а також може біорозкладатися у ґрунті протягом 50 днів.

Як повідомляє видання Interesting Engineering, новий продукт відкриває шлях до створення екологічних альтернатив звичайному пластику.

Зазначається, що вчені розробили нетоксичний метод на основі спиртового розчинника, який дозволяє розчинити бамбукову целюлозу до молекулярного рівня, а потім направити молекули целюлози на повторне складання та формування міцного пластику. У процесі розчинення целюлоза хімічно модифікується, що сприяє утворенню міцної молекулярної мережі під час регенерації.

Бамбуковий пластик, як сказано у прес-релізі, протестували і порівняли з широко використовуваними комерційними пластиками (такими як полімолочна кислота та ударостійкий полістирол). На думку дослідників, широке впровадження бамбукових композитних пластиків обмежено їх низькими механічними властивостями, що робить їх непридатними для використання, наприклад, у інфраструктурних галузях.

Дослідження, опубліковане в Nature Communications, є стратегією молекулярної інженерії для отримання саме високоміцних бамбукових молекулярних пластиків за допомогою процесу формування (або формовки). Тож дослідницькій групі вдалося отримати біопластик з винятковою механічною міцністю та термічною стабільністю.

"Цей пластик перевершує більшість комерційних пластиків та біопластиків за механічними та термомеханічними показниками, зберігаючи при цьому повну біорозкладність у ґрунті протягом 50 днів та придатність до переробки у замкнутому циклі зі збереженням міцності на 90%", - зазначили дослідники.

Повідомляється, що цей матеріал є екологічним та забезпечує можливість промислового масштабування. Метод виробництва біорозкладного пластику може допомогти перетворити бамбукову целюлозу на високопродуктивні екоматеріали.
За матеріалами: mezha.media
 

