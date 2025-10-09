Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter

14:21 09.10.2025 |

Новини IT

 

Ілон Маск досяг домовленості про врегулювання судового позову, поданого чотирма колишніми топменеджерами Twitter, яких він звільнив після придбання компанії у 2022 році. Про це повідомляє The Verge.

Позов стосувався понад $128 млн невиплачених вихідних компенсацій колишнім керівникам Twitter. Згідно з оновленням справи, поданої до Окружного суду Північної Каліфорнії, сторони - ексгендиректор Twitter Параґ Агравал, фінансовий директор Нед Сеґал, головна юрисконсультка Віджая Ґадде та юридичний радник Шон Еджетт - досягли конфіденційної домовленості з Маском та компанією X.

Угода про врегулювання залежить від виконання "певних умов", які не були конкретизовані у документах. Поточні терміни у справі відкладено, щоб надати Маску час на виконання зобов'язань. Якщо умови врегулювання не буде виконано, слухання у справі поновиться 31 жовтня цього року.

Позов проти Ілона Маска було подано у березні 2024 року після тривалого конфлікту, в якому екскерівники звинувачували Маска у навмисному достроковому закритті угоди на $44 млрд, щоб уникнути виплати $200 млн, які мали бути нараховані наступного дня після набуття чинності їхніх опціонів.

У скарзі колишніх керівників Twitter цитувалася біографія Маска авторства Волтера Айзексона, де він нібито заявив біографу про намір "переслідувати кожного з керівників Twitter до кінця їхніх днів".

Минулого року Ілон Маск виграв судову справу у колишніх працівників Twitter, які звинувачували його у невиплаті боргів. У позові стверджувалося, що Маск та компанія X заборгували щонайменше $500 млн вихідної допомоги близько 6 000 колишнім працівникам компанії, яких він звільнив у 2022 році після купівлі Twitter. Однак окружний суддя в Сан-Франциско постановив, що Ілон Маск не зобов'язаний виконувати умови угод про звільнення, які ці співробітники уклали з Twitter.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес