09.10.25
16:21
Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
14:21 09.10.2025 |
Ілон Маск досяг домовленості про врегулювання судового позову, поданого чотирма колишніми топменеджерами Twitter, яких він звільнив після придбання компанії у 2022 році. Про це повідомляє The Verge.
Позов стосувався понад $128 млн невиплачених вихідних компенсацій колишнім керівникам Twitter. Згідно з оновленням справи, поданої до Окружного суду Північної Каліфорнії, сторони - ексгендиректор Twitter Параґ Агравал, фінансовий директор Нед Сеґал, головна юрисконсультка Віджая Ґадде та юридичний радник Шон Еджетт - досягли конфіденційної домовленості з Маском та компанією X.
Угода про врегулювання залежить від виконання "певних умов", які не були конкретизовані у документах. Поточні терміни у справі відкладено, щоб надати Маску час на виконання зобов'язань. Якщо умови врегулювання не буде виконано, слухання у справі поновиться 31 жовтня цього року.
Позов проти Ілона Маска було подано у березні 2024 року після тривалого конфлікту, в якому екскерівники звинувачували Маска у навмисному достроковому закритті угоди на $44 млрд, щоб уникнути виплати $200 млн, які мали бути нараховані наступного дня після набуття чинності їхніх опціонів.
У скарзі колишніх керівників Twitter цитувалася біографія Маска авторства Волтера Айзексона, де він нібито заявив біографу про намір "переслідувати кожного з керівників Twitter до кінця їхніх днів".
Минулого року Ілон Маск виграв судову справу у колишніх працівників Twitter, які звинувачували його у невиплаті боргів. У позові стверджувалося, що Маск та компанія X заборгували щонайменше $500 млн вихідної допомоги близько 6 000 колишнім працівникам компанії, яких він звільнив у 2022 році після купівлі Twitter. Однак окружний суддя в Сан-Франциско постановив, що Ілон Маск не зобов'язаний виконувати умови угод про звільнення, які ці співробітники уклали з Twitter.
