Фінансові новини
- |
- 08.10.25
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
14:10 08.10.2025 |
Нобелівську премію з хімії 2025 року присудили за розробку нових металоорганічних сполук.
Лауреатами стали японець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та йорданець Омар М. Ягі.
Науковці створили молекулярні конструкції з великими порожнинами, крізь які можуть проходити гази та інші хімічні речовини.
Такі структури, відомі як металоорганічні каркаси, можуть використовуватися для збору води з повітря в пустелі, вилучення вуглекислого газу з атмосфери, зберігання токсичних газів або каталізу хімічних реакцій, йдеться у заяві Нобелівського комітету.
Сусуму Кітагава народився 1951 року в Кіото. У 1979 році здобув ступінь доктора наук в Кіотському університеті, де нині обіймає посаду професора.
Річард Робсон народився 1937 року в британському місті Гласберн. У 1962 році отримав докторський ступінь в Оксфордському університеті, нині є професором Мельбурнського університету (Австралія).
Омар М. Ягі народився 1965 року в Аммані (Йорданія). У 1990 році здобув ступінь доктора в Університеті Іллінойсу (США) і нині є професором Каліфорнійського університету в Берклі.
Троє науковців розробили нову форму молекулярної архітектури. У їхніх конструкціях іони металів виконують роль вузлів, з'єднаних довгими органічними молекулами на основі вуглецю. Разом вони утворюють кристалічні структури з великими порожнинами.
Ці пористі матеріали називають металоорганічними каркасами (metal-organic frameworks, MOF).
Змінюючи "будівельні блоки" в MOF-структурах, хіміки можуть створювати матеріали, здатні захоплювати й зберігати певні речовини, каталізувати хімічні реакції або навіть проводити електричний струм.
"Металоорганічні каркаси мають величезний потенціал, відкриваючи небачені можливості для створення матеріалів із заданими функціями", - зазначив Гайнер Лінке, голова Нобелівського комітету з хімії.
Металорганічні кристали
У 1989 році Річард Робсон випробував новий спосіб використання властивостей атомів. Він поєднав позитивно заряджені йони міді з органічною молекулою, що мала чотири своєрідні опори.
Отримані молекули вдалося з'єднати в упорядкований кристал із великими порожнинами між "цеглинками", який за своєю структурою нагадував алмаз.
Робсон одразу побачив потенціал своєї молекулярної конструкції, однак вона виявилася нестабільною і легко руйнувалася.
У 1992-2003 роках Сусуму Кітагава та Омар Ягі - незалежно один від одного - зробили низку революційних відкриттів.
Кітагава довів, що гази можуть проникати в ці конструкції й проходити крізь них, а також передбачив, що MOF-структури можуть бути гнучкими.
Ягі ж створив надзвичайно стабільний MOF і показав, що його можна модифікувати за допомогою раціонального дизайну, надаючи матеріалу нових властивостей.
Згодом хіміки розробили десятки тисяч різновидів MOF.
Деякі з них уже сьогодні можуть допомогти розв'язати глобальні проблеми людства - від очищення води та руйнування залишків фармацевтичних речовин у довкіллі до вилучення вуглекислого газу та збору води з повітря в пустельних регіонах.
Лауреати минулих років
Нобелівську премію з хімії 2024 року отримали Девід Бейкер, Деміс Гассабіс і Джон Джампер - за проривні дослідження у сфері вивчення структури білків.
Американському хіміку Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові типи білків.
А британські вчені Деміс Гассабіс і Джон Джампер розробили модель штучного інтелекту, яка розв'язала наукову проблему, що не піддавалася вирішенню понад пів століття - прогнозування складної структури білків.
З 1901 року Нобелівську премію з хімії присуджували 116 разів.
Її не вручали вісім разів - у 1916-1919, 1924, 1933, 1940-1942 роках, коли Нобелівський комітет визнавав представлені роботи такими, що не заслуговують на відзнаку.
Найстаршим лауреатом став Джон Б. Гуденаф, який отримав нагороду 2019 року у віці 97 років. Він є найповажнішим за віком лауреатом Нобелівської премії в усіх дисциплінах.
Фредерік Сенгер і Баррі Шарплесс - єдині, хто двічі отримував Нобелівську премію з хімії.
Під час правління Гітлера трьом німецьким ученим заборонили отримати свої нагороди:
Ріхард Кун (лауреат 1938 року) і Адольф Бутенандт (1939 року) були відзначені з хімії, а Гергард Домагк отримав премію з фізіології та медицини у 1939-му.
Згодом усі вони змогли отримати Нобелівський диплом і медаль, однак грошову частину премії - ні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
ТОП-НОВИНИ
|Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
|FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
|52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
Бізнес
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
|Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно
|В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку