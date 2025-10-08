Авторизация

Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп

10:45 08.10.2025 |

Новини IT

Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп

 

Компанія Samsung офіційно анонсувала новий сенсор камери Isocell HPX з роздільною здатністю 200 мегапікселів, який має змінити уявлення про мобільну фотографію. Цей сенсор використовує передову технологію Tetra pixel, що дозволяє адаптуватися до різних умов освітлення, об'єднуючи пікселі для створення зображень з роздільною здатністю 12.5 МП або 50 МП залежно від ситуації.

Ключові особливості Isocell HPX:

* Розмір пікселя: 0.56 мкм - один із найменших у галузі, що дозволяє зменшити розмір модуля камери (розмір сенсора 1/1,56")

* Гнучка адаптація: сенсор може перемикатися між трьома режимами зйомки - 200 Мп, 50 Мп (об'єднання 4 пікселів) і 12.5 МП (об'єднання 16 пікселів)

* Широкий динамічний діапазон: підтримка 14-бітної глибини кольору - в 64 рази більше, ніж у 10-бітних сенсорів

* Швидкий автофокус: завдяки Super QPD технології, яка забезпечує точне фокусування навіть у складних умовах

* Технології Front Deep Trench Isolation (FDTI) і Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) для збільшення кількості захоплених фотонів

* Антирефракційний шар з високим захопленням фотонів, який зменшує кількість світла, що відбивається, а максимальна кількість захоплюється кожним пікселем

Samsung позиціонує Isocell HPX як ідеальне рішення для смартфонів преміум-класу, де важлива якість зображення без компромісів щодо дизайну пристрою. Компактний розмір матриці дозволяє широко використовувати цей модуль без необхідності конструювати величезний блок камер. З допомогою цього сенсору Samsung розраховує розпочати повноцінну конкуренцію з продукцією компанії Sony. Очікується, що перші смартфони з цим сенсором з'являться вже найближчим часом, в мережі циркулює інформація, що першим смартфоном з цією матрицею стане Oppo Find X9 Pro, презентація якого очікується вже цього місяця.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

