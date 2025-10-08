Фінансові новини
- |
- 08.10.25
- |
- 12:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
10:45 08.10.2025 |
Компанія Samsung офіційно анонсувала новий сенсор камери Isocell HPX з роздільною здатністю 200 мегапікселів, який має змінити уявлення про мобільну фотографію. Цей сенсор використовує передову технологію Tetra pixel, що дозволяє адаптуватися до різних умов освітлення, об'єднуючи пікселі для створення зображень з роздільною здатністю 12.5 МП або 50 МП залежно від ситуації.
Ключові особливості Isocell HPX:
* Розмір пікселя: 0.56 мкм - один із найменших у галузі, що дозволяє зменшити розмір модуля камери (розмір сенсора 1/1,56")
* Гнучка адаптація: сенсор може перемикатися між трьома режимами зйомки - 200 Мп, 50 Мп (об'єднання 4 пікселів) і 12.5 МП (об'єднання 16 пікселів)
* Широкий динамічний діапазон: підтримка 14-бітної глибини кольору - в 64 рази більше, ніж у 10-бітних сенсорів
* Швидкий автофокус: завдяки Super QPD технології, яка забезпечує точне фокусування навіть у складних умовах
* Технології Front Deep Trench Isolation (FDTI) і Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) для збільшення кількості захоплених фотонів
* Антирефракційний шар з високим захопленням фотонів, який зменшує кількість світла, що відбивається, а максимальна кількість захоплюється кожним пікселем
Samsung позиціонує Isocell HPX як ідеальне рішення для смартфонів преміум-класу, де важлива якість зображення без компромісів щодо дизайну пристрою. Компактний розмір матриці дозволяє широко використовувати цей модуль без необхідності конструювати величезний блок камер. З допомогою цього сенсору Samsung розраховує розпочати повноцінну конкуренцію з продукцією компанії Sony. Очікується, що перші смартфони з цим сенсором з'являться вже найближчим часом, в мережі циркулює інформація, що першим смартфоном з цією матрицею стане Oppo Find X9 Pro, презентація якого очікується вже цього місяця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
|52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
|Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М
|Туск заявив, що не в інтересах Польщі екстрадувати українця, якому Німеччина закидає підрив «Північних потоків»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
Бізнес
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
|Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно
|В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram