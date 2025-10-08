Авторизация

Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори

09:46 08.10.2025 |

Новини IT

 Головний технічний директор Microsoft і виконавчий віце-президент зі штучного інтелекту Кевін Скотт.

Microsoft активно працює над тим, щоб зменшити свою залежність від сторонніх виробників графічних процесорів, таких як Nvidia та AMD. За інформацією, оприлюдненою CNBC, компанія має намір перейти на власні рішення у сфері обчислювального обладнання, зокрема для хмарної платформи Azure, яка все більше орієнтується на штучний інтелект і машинне навчання.

За інформацією від головного технічного директора Кевіна Скотта (Kevin Scott) вже зараз Microsoft тестує власні GPU, які можуть стати конкурентами потужним відеокартам Nvidia, що домінують у сфері AI-обчислень. Компанія також активно розширює команду інженерів, залучаючи фахівців із досвідом роботи в Apple, AMD та інших технологічних гігантах. Це свідчить про серйозність намірів Microsoft створити власну екосистему апаратного забезпечення, яка дозволить краще контролювати витрати, оптимізувати продуктивність і забезпечити більшу гнучкість у розвитку хмарних сервісів.

Хоча офіційних заяв від Microsoft поки немає, аналітики вважають, що такий крок є логічним продовженням стратегії компанії, яка вже має досвід розробки власних процесорів, зокрема лінійки Azure Maia. Якщо Microsoft зможе реалізувати цей проект, це може суттєво змінити розстановку сил на ринку графічних процесорів і поставити під сумнів монополію Nvidia у сфері штучного інтелекту.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft, Nvidia, AMD
 

