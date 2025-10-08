Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ

Компанії Anthropic і IBM уклали стратегічне партнерство, в рамках якого ШІ-моделі Claude стануть доступні користувачам корпоративного ПЗ. Співпраця спрямована на розширення присутності французької фірми у сфері бізнес-рішень і зміцнення позицій IBM як ключового гравця в екосистемі ШІ, ідеться в пресрелізі.

Першим продуктом, де з'являться моделі Anthropic, стане нове інтегроване середовище розробки IBM. Цей інструмент дасть змогу програмістам автоматизувати модернізацію та підтримку корпоративного коду. IBM планує поступово впроваджувати Claude в інші продукти, щоб посилити функціональність своїх рішень у сфері ШІ.

Крім того, компанія випустить посібник зі створення та масштабування агентів, заснований на відкритому стандарті Model Context Protocol (MCP), розробленому Anthropic. MCP забезпечує підключення мовних моделей до зовнішніх систем, що спрощує впровадження ШІ в інфраструктуру великих компаній.

Компанії не розкривають фінансові деталі угоди, проте партнерство розглядається як стратегічний крок для обох сторін. Для Anthropic це можливість вийти за межі ринку споживчих рішень, де компанія вже конкурує з OpenAI та Google.

Для IBM - спосіб зміцнити позиції в корпоративному секторі за допомогою передових моделей Claude.

Anthropic активно розвиває напрямок корпоративних інтеграцій. У 2024 році компанія запустила продукт Claude Enterprise, який використовують понад 300 000 клієнтів. Цього тижня стартап оголосив про партнерство з Deloitte, а раніше - про співпрацю з Databricks для розробки ШІ-агентів під потреби бізнесу.

Старший віцепрезидент IBM Карім Юсуф зазначив, що партнерство з Anthropic відповідає стратегії компанії в галузі «ШІ для бізнесу». За його словами, тестування Claude показало високі результати під час розв'язання корпоративних завдань, а синергія технологій дасть змогу клієнтам компанії впроваджувати ШІ швидше і безпечніше.

Anthropic, зі свого боку, підкреслила, що бачить в IBM досвідченого партнера, здатного адаптувати її технології до потреб бізнес-інфраструктури. Директор із продуктів компанії Майк Крігер заявив, що співпраця «об'єднує можливості фірми в галузі ШІ з промисловим досвідом IBM».