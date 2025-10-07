Авторизация

OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT

10:52 07.10.2025 |

Новини IT

OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT

 

Компанія OpenAI на щорічній конференції DevDay 2025 оголосила про запуск нової функції, яка дозволяє користувачам взаємодіяти зі сторонніми застосунками безпосередньо в ChatGPT. Про це пише TechCrunch.

Відтепер у ChatGPT можна викликати інтерактивні інструменти від таких сервісів, як Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow та Canva. Для розробників також відкрито попередню версію SDK, що дає змогу створювати власні застосунки для інтеграції в середовище ChatGPT.

На відміну від попереднього GPT Store, який існував як окрема платформа, нова система вбудовує застосунки безпосередньо у відповіді чат-бота. Це дозволяє користувачам викликати сторонні сервіси у звичайному діалозі. Наприклад, можна попросити Figma перетворити ескіз у діаграму або звернутися до Coursera із запитом про курс з машинного навчання. У Zillow користувачі можуть шукати квартири у своєму регіоні за заданим бюджетом і переглядати інтерактивну карту з результатами.

div class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" style="width: 100%; margin: 10px auto; display: flex; max-width: 490px;">

ChatGPT також автоматично пропонуватиме застосунки, якщо вони можуть бути корисними. Так, при запиті на створення музичного плейлиста система може підключити Spotify. У майбутньому планується додати інтеграцію з DoorDash, Instacart, Uber та AllTrails.

Технічно нова функція працює на основі Model Context Protocol (MCP), що дозволяє підключати зовнішні джерела даних і відображати інтерактивний інтерфейс застосунків у відповідях. Деякі застосунки підтримують відтворення відео, а користувачі з активними підписками на платформи зможуть входити у свої акаунти безпосередньо через ChatGPT.

OpenAI також заявила про плани монетизації інтегрованих застосунків, зокрема через функцію Instant Checkout. Водночас компанія наголосила, що розробники повинні збирати лише мінімально необхідні дані та прозоро повідомляти про дозволи. Однак, питання доступу сторонніх сервісів до історії діалогів користувачів поки що залишається відкритим.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: OpenAI
 

Бізнес