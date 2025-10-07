Авторизация

Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень

10:48 07.10.2025 |

Новини IT

 

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив, що кількість щотижневих активних користувачів ChatGPT досягла 800 мільйонів. Це свідчить про зростання інтересу до інструмента не лише серед звичайних користувачів, а й розробників, компаній та урядових структур, пише TechCrunch.

Ще в серпні компанія повідомляла, що перебуває на межі 700 мільйонів, тоді як наприкінці березня показник становив 500 мільйонів.

Альтман наголосив, що нині 4 мільйони розробників працюють з OpenAI, а через API обробляється понад 6 мільярдів токенів за хвилину. За його словами, штучний інтелект перетворився на робочий інструмент, який використовується щодня.

Заява пролунала на DevDay 2025, де також представили нові інструменти для створення застосунків у ChatGPT та більш складних агентних систем. Це, за словами Альтмана, дасть змогу запускати нове покоління інтерактивних, персоналізованих сервісів.

Від моменту запуску у листопаді 2022 року ChatGPT демонструє безпрецедентне зростання, ставши одним із найшвидше зростаючих онлайн-сервісів в історії. Нещодавно ChatGPT отримав нову функцію Pulse, яка надсилає користувачам персональні ранкові новини.

Попри юридичний статус неприбуткової організації, OpenAI стала найдорожчою приватною компанією у світі після продажу акцій на $6,6 млрд, що підняло її оцінку до $500 млрд. Компанія також активно випускає нові продукти, зокрема оновлений відеогенератор Sora та платформу агентної комерції у партнерстві зі Stripe. Також OpenAI нещодавно анонсувала партнерство з AMD, NVIDIA та Samsung.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: OpenAI
 

