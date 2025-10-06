Авторизация

В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%

17:29 06.10.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

Компанія 24M Technologies зі США оголосила про розробку нової конструкції акумуляторів для електротранспорту, яка дозволяє збільшити запас ходу на одному заряді до 50% без збільшення розміру батарейного блока. Про це пише Interesting Engineering.

Технологія отримала назву Electrode-to-Pack (ETOP) і була вперше представлена у жовтні 2023 року. Її особливість полягає у відмові від традиційних осередків: замість того, щоб поміщати електроди в окремі комірки, компанія пропонує формувати герметичні пари анода і катода та одразу інтегрувати їх у батарейний блок. Це дозволяє збільшити частку матеріалів, що зберігають енергію, з 30-60% до приблизно 80% від загального об'єму.

За словами керівництва 24M, такий підхід зменшує вагу та обсяг неактивних компонентів, спрощує виробництво і знижує витрати. Процес складання включає герметизацію електродів, їх укладання, підключення та закриття батарейного блока. У компанії зазначають, що для запуску виробництва достатньо відносно невеликих інвестицій, оскільки весь процес можна реалізувати на одній виробничій лінії.

Крім того, 24M інтегрує власні рішення для підвищення безпеки та ефективності: Impervio - спеціальний сепаратор, що зменшує ризик пошкоджень, та Eternalyte - електроліт, здатний працювати при екстремальних температурах. У поєднанні ці технології, за оцінкою компанії, можуть забезпечити створення батарейного блока з пробігом понад 1 600 км на одному заряді.

Раніше ми повідомляли, що південнокорейські вчені розробили нову технологію акумуляторів, яка демонструє значно вищу щільність енергії та довший термін служби порівняно з сучасними зразками.
За матеріалами: mezha.media
 

