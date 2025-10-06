Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
Компанія 24M Technologies зі США оголосила про розробку нової конструкції акумуляторів для електротранспорту, яка дозволяє збільшити запас ходу на одному заряді до 50% без збільшення розміру батарейного блока. Про це пише Interesting Engineering.
Технологія отримала назву Electrode-to-Pack (ETOP) і була вперше представлена у жовтні 2023 року. Її особливість полягає у відмові від традиційних осередків: замість того, щоб поміщати електроди в окремі комірки, компанія пропонує формувати герметичні пари анода і катода та одразу інтегрувати їх у батарейний блок. Це дозволяє збільшити частку матеріалів, що зберігають енергію, з 30-60% до приблизно 80% від загального об'єму.
За словами керівництва 24M, такий підхід зменшує вагу та обсяг неактивних компонентів, спрощує виробництво і знижує витрати. Процес складання включає герметизацію електродів, їх укладання, підключення та закриття батарейного блока. У компанії зазначають, що для запуску виробництва достатньо відносно невеликих інвестицій, оскільки весь процес можна реалізувати на одній виробничій лінії.
Крім того, 24M інтегрує власні рішення для підвищення безпеки та ефективності: Impervio - спеціальний сепаратор, що зменшує ризик пошкоджень, та Eternalyte - електроліт, здатний працювати при екстремальних температурах. У поєднанні ці технології, за оцінкою компанії, можуть забезпечити створення батарейного блока з пробігом понад 1 600 км на одному заряді.
Раніше ми повідомляли, що південнокорейські вчені розробили нову технологію акумуляторів, яка демонструє значно вищу щільність енергії та довший термін служби порівняно з сучасними зразками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
|Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно
|В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології