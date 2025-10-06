Авторизация

Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно

13:03 06.10.2025 |

Новини IT

 

За 8 місяців 2025 року морські порти України обробили 134 191 TEU, і це найбільший показник від початку повномасштабної війни.

Про це повідомила Асоціація міжнародних експедиторів України.

За інформацією асоціації у січні-серпені морські порти України обробили 134 191 TEU, що на 3,3% більше річного показника 2024 року. За весь 2024 рік було оброблено 129 902 TEU.

Структура перевезень за 8 місяців виглядає так: експорт - 66 892 TEU, імпорт - 63 042 TEU, транзит - 4 257 TEU.

"Попри війну, обстріли та численні виклики світової логістики - українські порти морські порти продовжують демонструвати стійкість і стабільне зростання", - говориться в повідомленні.

"Такі результати - важливий сигнал для бізнесу, що українські порти залишаються надійними навіть у кризових умовах та здатні обслуговувати експортно-імпортні вантажі", - додали в АМЕУ.

У той же час голова АМЕУ Віктор Берестенко зазначив, що більше 60% вантажів з доданою вартістю та готовою продукцією продовжують йти через Прибалтику. І для того, щоб порти повернули довоєнний обсяг перевалки, ще потрібні зусилля.

"Ціль - 200 000 TEUs. Але і до 1 048 691 у 2021 ще треба попрацювати", - написав він у Facebook.

У АМЕУ говорять про необхідність оптимізувати митні процедури для транзиту й імпорту та пришвидшити обробку вантажів.

За матеріалами: Економічна правда
 

