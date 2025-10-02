Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології

18:04 02.10.2025 |

Новини IT

 

Китайські дослідники з Далянського інституту хімічної фізики (DICP) успішно зібрали перший прототип гідрид-іонного акумулятора, який перезаряджається.

Завдяки надзвичайно малій вазі та високому окислювально-відновлюваному потенціалу гідрид-іони розглядаються як перспективні носії електричних зарядів для електрохімічних пристроїв наступних поколінь. Однак прогрес обмежує нездатність електролітів подібного типу забезпечити поєднання високої іонної провідності з термічною стабільністю та сумісністю з електродами.

Китайські дослідники представили новий тип твердотілого гідрид-іонного електроліту "ядро-оболонка". Вони синтезували новий композитний гідрид з серцевиною та оболонкою 3CeH3 @BaH2, у якому тонка оболонка з BaH2 (гідриду барію) вміщує CeH3 (тригідрид церію). Структура використовує високу провідність гідрид-іонів CeH3 та стабільність BaH2, забезпечуючи високу провідність гідрид-іонів за кімнатної температури та високу термічну та електрохімічну стабільність.

Дослідники також створили прототип твердотілого гідрид-іонного акумулятора CeH2|3CeH3@BaH2|NaAlH4, використовуючи NaAlH4 (аланат натрію), який широко використовується для зберігання водню, як активний компонент катода. Позитивний електрод акумулятора забезпечував початкову розрядну ємність 984 мА·г/г за кімнатної температури та зберігав 402 мА·г/г після 20 циклів.

У багатошаровій конфігурації робоча напруга досягала 1,9 В, живлячи жовту світлодіодну лампу. Використовуючи водень у якості носія заряду, ця технологія запобігала утворенню дендритів, забезпечуючи безпечне та ефективне зберігання енергії. Завдяки регульованим властивостям матеріалів на основі гідридів, гідрид-іонні акумулятори мають величезний потенціал для екологічно чистого зберігання та перетворення енергії.

За температури вище 60°C матеріал стає суперіонним провідником, що ще більше підвищує його експлуатаційні характеристики. Однак масштабування даної технології досі стикається із певними труднощами. Для повноцінної реалізації необхідно розібратись із вартістю виробництва, доступністю матеріалів та сумісністю з наявними системами.


За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес