Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ

11:52 02.10.2025 |

Новини IT

Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ

 Copilot Portraits. Ілюстрація: Microsoft

Microsoft запустила експериментальну функцію «AI Portraits» у Copilot Labs - це анімовані аватари, які реагують на голос користувача в реальному часі. Мета - зробити спілкування з ШІ більш природним, емоційним і персоналізованим.

Це 40 стилізованих аватарів, які можуть рухати головою, змінювати міміку та синхронізувати губи з голосом. Користувачі можуть обрати аватар і голос, щоб створити більш «людське» враження від взаємодії. Функція доступна в США, Канаді та Великій Британії для повнолітніх користувачів.

Технологія AI Portraits працює на основі VASA-1 - моделі Microsoft Research, яка генерує реалістичну анімацію обличчя з одного зображення. Вона дозволяє створювати аватари без складного 3D-моделювання.

Аватари мають стилізований вигляд, щоб уникнути фотореалізму і походити на реальних людей. Сесії обмежені за тривалістю, а функція не доступна для неповнолітніх, хоча компанія і не декларувала, що збирається реалізувати аніме-персонажа з можливостями NSFW, як це влітку зробив Grok.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

