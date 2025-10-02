Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
11:52 02.10.2025 |
Microsoft запустила експериментальну функцію «AI Portraits» у Copilot Labs - це анімовані аватари, які реагують на голос користувача в реальному часі. Мета - зробити спілкування з ШІ більш природним, емоційним і персоналізованим.
Це 40 стилізованих аватарів, які можуть рухати головою, змінювати міміку та синхронізувати губи з голосом. Користувачі можуть обрати аватар і голос, щоб створити більш «людське» враження від взаємодії. Функція доступна в США, Канаді та Великій Британії для повнолітніх користувачів.
Технологія AI Portraits працює на основі VASA-1 - моделі Microsoft Research, яка генерує реалістичну анімацію обличчя з одного зображення. Вона дозволяє створювати аватари без складного 3D-моделювання.
Аватари мають стилізований вигляд, щоб уникнути фотореалізму і походити на реальних людей. Сесії обмежені за тривалістю, а функція не доступна для неповнолітніх, хоча компанія і не декларувала, що збирається реалізувати аніме-персонажа з можливостями NSFW, як це влітку зробив Grok.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
|WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
|Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
Бізнес
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
|У Microsoft Word та Excel з'являться ШІ-агенти, що працюватимуть замість вас
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки