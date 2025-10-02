Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple

Qualcomm нещодавно представила потужний процесор Snapdragon X2 Elite Extreme, який повинен збільшити пропозицію продуктивних пристроїв у сегменті Windows на Arm. Компанія заявила, що новий процесор забезпечує до 75% вищу продуктивність CPU та у 2,3 раза кращу енергоефективність. Але після гучної презентації почали з'являтися незалежні тести, які показали те, що Qualcomm не озвучила на сцені.

Німецьке видання ComputerBase опублікувало свій аналіз. Результати підтвердили, що заяви Qualcomm про приріст продуктивності CPU виявилися реальними. Хоча водночас стало зрозуміло, чому компанія робила акцент саме на енергоефективності, а не на "чистій" графічній продуктивності.

Сильні сторони: CPU та NPU

У багатоядерних бенчмарках Snapdragon X2 Elite Extreme випередив чип Apple M4 Pro, а також Intel Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370:

* Cinebench 2024 multicore - 1 964 бали

* Geekbench 6.3 multicore - 23 693 бали

У однопоточних тестах ситуація менш однозначна: в Cinebench 2024 Apple M4 Pro був на 7% швидший, але в Geekbench 6.5 вже Snapdragon X2 Elite Extreme вирвався вперед на ті ж 7%.

Не менш показові результати і в продуктивності NPU. Заявлені 80 TOPS дозволили чіпу Qualcomm показати на 128% кращий результат, ніж Intel Core Ultra 9 288V у ноутбуці ASUS Zenbook S 14.

Слабкий GPU

У графічних тестах Snapdragon X2 Elite Extreme програє Apple M4 Pro:

* 3DMark Steel Nomad Light Unlimited - 5 687 балів

* 3DMark Solar Bay Unlimited - 22 946 балів

Це дає перевагу у 37-40% над Apple M4 з 10-ядерним iGPU, але відставання від потужнішого M4 Pro складає 37-46%.

Хоча Qualcomm удвічі покращила графічну продуктивність у порівнянні з попереднім поколінням X Elite, але йдеться про умовні 60 к/с у роздільній здатності Full HD на низьких налаштуваннях. Якою буде реальна ігрова продуктивність - поки що питання, особливо з урахуванням того, що Windows на Arm досі залежить від шару емуляції для багатьох застосунків та ігор.

Невизначені аспекти

Деякі аспекти нового процесора викликають якщо не критику, то принаймні занепокоєння. Компанія майже не говорила про час автономної роботи, обмежившись розмитою обіцянкою "кілька днів". Це дивно, адже енергоефективність завжди була сильним боком Snapdragon.

Крім того, Qualcomm досі тягне за собою спадщину Windows on Arm - проблеми сумісності програм. Більшість нарікань стосується старих бізнес-застосунків і принтерів. Але ігри також залишаються найболючішою темою. Ігор, які "відмовляються" працювати на Arm-чіпах, залишається чимало.

Не обійшлося без критики й щодо самої назви: Snapdragon X2 Elite Extreme багатьом нагадав заплутані найменування Microsoft. Оглядачі нагадали й про відставання у темпах: Intel та AMD оновлюють архітектури щороку, тоді як Qualcomm представила попередній X1 Elite ще у 2023-му.

Попри це, X-лінійка Snapdragon змусила конкурентів прискорити власні розробки. Навіть якщо Qualcomm не вдасться одразу завоювати ринок, сам факт існування третього серйозного гравця поряд з Intel та AMD вже робить індустрію процесорів більш конкурентною.