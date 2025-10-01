Авторизация

З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT

11:43 01.10.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

Імперія Ілона Маска за рік зіткнулася з хвилею звільнень старших менеджерів у Tesla та xAI.

Серед причин вони називають ритм роботи 24/7, політичну активність Маска, масові скорочення і різкі стратегічні розвороти, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що із Tesla пішли ключові люди з продажів у США, підрозділів батарей і силових агрегатів, паблік-офісу, а також CIO. Компанію залишили члени команд Optimus і ШІ, на які Маск робить ставку. Частину звільнень пов'язують зі зміщенням інвестицій від доступних EV і батарей до роботаксі та робототехніки.

За даними співрозмовників, скасовано програму недорогого EV за $25 000, відома як NV-91/Model 2. Серед відставок - керівники проєктів і напрямів, зокрема очільники суперчарджерів і запусків Model Y/Cybertruck. Поряд з цим, раніше у квітні 2024 року Tesla скоротила 14 000 робочих місць.

У xAI плинність керівних кадрів ще вища, фіндиректор Майк Лібераторе пішов через 102 дні на посаді, а генконсультант Роберт Кіл закінчив 16-місячну каденцію з постом про вигорання. Ще раніше, після інтеграції X в xAI, гендиректор X Лінда Яккаріно подала у відставку.

Хоча багато хто з них після тривалої служби щасливо пішов, щоб заснувати стартапи або взяти перерву в кар'єрі, також спостерігається зростання кількості тих, хто звільняється через вигорання або розчарування стратегічними змінами Маска, масовими звільненнями та його політикою.

"Єдина константа у світі Ілона - це те, як швидко він випалює своїх заступників", - сказав один із радників мільярдера.

Інсайдери також говорять про дискомфорт через підтримку Маском Дональда Трампа і його публічні позиції. Частина співробітників залишала компанію через вигорання або розбіжності з політикою та стилем управління.

Раніше повідомлялось, що компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI звільнила близько 500 працівників із команди анотації даних, яка допомагала тренувати чат-бот Grok.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

