У Microsoft Word та Excel з'являться ШІ-агенти, що працюватимуть замість вас

Microsoft представляє "вайб-роботу" - як "вайб-кодинг", але замість коду штучний інтелект виконуватиме завдання у Word та Excel за допомогою спеціальних агентів.

Режим агента в Excel дозволить користувачам без досвіду роботи з програмою виконувати навіть складні завдання. Агент побудований на найновіших моделях OpenAI та дозволяє генерувати не лише результати, а й оцінювати їх, виправляти проблеми та повторювати процес, допоки не буде бажаного результату.

Користувачі зможуть попросити Excel через Copilot провести повний аналіз даних про продажі, аби прийняти кращі рішення щодо подальшого ведення бізнесу та попросити створити графіку для цього. Режим агента почне роботу, вирішуючи, які формули використовувати, створюючи нові аркуші та візуалізації даних. Copilot надає повний огляд зібраних даних та виконаних кроків перевірки, щоб ви могли продовжувати роботу з Copilot над результатом.

Режим агента у Word дозволить користувачам дати вказівку Copilot зі завданням, яке потрібно виконати. Користувачам достатньо буде просто сказати, що потрібно зробити, наприклад "підсумувати останні відгуки клієнтів та виділити ключові тенденції" й чат-бот візьме на себе всю роботу - написання контенту, пропозиції щодо уточнень та запитання.

Copilot у Word також пропонуватиме варіанти виконання завдання, аби процес йшов безперервно, то ж письмо буде більше схоже на діалог. Користувачам буде достатньо зосередитися лише на меті, а Copilot виконає все інше.

Ще одним нововведенням є офісний агент у Copilot, що працює на основі антропних моделей та дозволяє створювати презентації PowerPoint і документ Word безпосередньо у чаті. Microsoft відзначає, що допоки в останні роки презентації у PowerPoint були проблемним завданням для штучного інтелекту, офісний агент це змінить та зможе створити саме те, чого хоче користувач.

Режими агента в Excel та Word вже поступово з'являються для користувачів з ліцензією Microsoft 365 Copilot, Personal та Family. Спершу нові функції будуть доступні у вебверсіях, а згодом поширяться і на десктопні програми. Офісний агент для Copilot також починає з'являтися для підписників Microsoft 365, але поки лише у США та англійською мовою.