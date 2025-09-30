Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу

10:56 30.09.2025 |

Новини IT

 

Meta готується вийти на ринок робототехніки з амбіціями стати "Android для роботів". За даними Sources, компанія працює над власним роботом під назвою Metabot, але основна ставка робиться не на залізо, а на створення програмної платформи, яку зможуть ліцензувати інші виробники.

Технічний директор Meta Ендрю Босворт заявив, що саме програмне забезпечення є "вузьким місцем" у розвитку робототехніки. Компанія об'єднала команду під керівництвом колишнього гендиректора Cruise Марка Віттена та ресурси Superintelligence Labs, щоб розробити так звану "світову модель". Вона має дозволити роботам моделювати складні фізичні дії, починаючи з анімації рухів руки, і в перспективі виконувати багатокрокові завдання.

Ще на початку 2025 року Meta розглядала ідею створення робота для побутових справ - прибирання чи складання білизни. Але наразі йдеться лише про ранні дослідження.

Meta не єдина, хто бачить майбутнє у домашніх роботах. Apple працює над пристроєм із роботизованою рукою та дисплеєм, а Tesla регулярно демонструє свого гуманоїда Optimus, хоч і в контрольованих умовах.

Якщо стратегія спрацює, Meta може стати ключовим постачальником "операційної системи" для роботів, як Google свого часу для смартфонів. Проте Google також не відстає. Її дослідницький підрозділ DeepMind регулярно представляє нові розробки у світі робототехніки. Наприклад, нещодавно дослідники навчили своїх роботів "гуглити" та передавати знання один одному.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес