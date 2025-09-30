Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу

Meta готується вийти на ринок робототехніки з амбіціями стати "Android для роботів". За даними Sources, компанія працює над власним роботом під назвою Metabot, але основна ставка робиться не на залізо, а на створення програмної платформи, яку зможуть ліцензувати інші виробники.

Технічний директор Meta Ендрю Босворт заявив, що саме програмне забезпечення є "вузьким місцем" у розвитку робототехніки. Компанія об'єднала команду під керівництвом колишнього гендиректора Cruise Марка Віттена та ресурси Superintelligence Labs, щоб розробити так звану "світову модель". Вона має дозволити роботам моделювати складні фізичні дії, починаючи з анімації рухів руки, і в перспективі виконувати багатокрокові завдання.

Ще на початку 2025 року Meta розглядала ідею створення робота для побутових справ - прибирання чи складання білизни. Але наразі йдеться лише про ранні дослідження.

Meta не єдина, хто бачить майбутнє у домашніх роботах. Apple працює над пристроєм із роботизованою рукою та дисплеєм, а Tesla регулярно демонструє свого гуманоїда Optimus, хоч і в контрольованих умовах.

Якщо стратегія спрацює, Meta може стати ключовим постачальником "операційної системи" для роботів, як Google свого часу для смартфонів. Проте Google також не відстає. Її дослідницький підрозділ DeepMind регулярно представляє нові розробки у світі робототехніки. Наприклад, нещодавно дослідники навчили своїх роботів "гуглити" та передавати знання один одному.

