У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох

Ще одним наслідком широкого використання чатботів на базі ШІ стало стрімке збільшення людей з психічними розладами внаслідок їхньої взаємодії зі штучним інтелектом.

Деякі користувачі залюбки діляться з такими чатботами як ChatGPT від OpenAI власними маревними або параноїдальними думками, а ШІ замість рекомендувати звернутись по професійну допомогу, потурає нездоровим ідеям. Тривалі сеанси взаємодії психічно вразливих та неврівноважених осіб з чатботами закінчуються поїздкою до психлікарень, а іноді - навіть смертю.

У новому звіті Wired за даними більш ніж десятка психіатрів та дослідників, це вже називають новою тенденцією, яка стрімко шириться світом. За словами психіатра із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Кіта Сакати, тільки у цьому році він нарахував не менше 10 випадків госпіталізації, у яких ШІ зіграв значну роль в провокуванні психічних розладів.

Нещодавнє попереднє дослідження психіатричних наслідків застосування штучного інтелекту, проведене дослідником у галузі соціальної роботи Кітом Робертом Хедом, вказує на кризу, що насувається, в масштабах усього суспільства, викликану "безпрецедентними проблемами в галузі психічного здоров'я, з якими фахівці в галузі не в змозі впоратися".

"Ми стаємо свідками виникнення абсолютно нового рубежу криз у галузі психічного здоров'я, оскільки взаємодії з чат-ботами на базі штучного інтелекту починають призводити до дедалі більшої кількості документально підтверджених випадків самогубств, членоушкодження та серйозних психологічних погіршень, які раніше ніколи не спостерігались у таких масштабах", - зазначає Кіт Хед.

Хоча наразі тривають дискусії та суперечки стосовно того, чи дійсно Великі мовні моделі (LLM) на базі ШІ провокують неадекватну поведінку в користувачів, чи тільки підсилюють наявні психічні розлади, реальні історії малюють вкрай похмуру картину. У деяких випадках мова йде про людей, які й без того мали психічні проблеми, однак якось давали цьому раду, аж поки не почали спілкуватись з чатботами.

В одному випадку жінка, яка роками лікувала шизофренію медикаментами, завдяки ChatGPT переконалася, що діагноз був хибним. Незабаром вона перестала приймати призначені препарати та впала в марення, чого, можливо, не сталося б, якби не ШІ. Однак інші історії свідчать, що люди, які не мали психічних проблем, після спілкування із чатботами ставали жертвами абсурдних ідей.

Нещодавно давній інвестор OpenAI та успішний венчурний капіталіст завдяки ChatGPT переконався, що виявив "неурядову систему", націлену особисто на нього. Термінологія, як швидко помітили інтернет-оглядачі, була взята з популярних фанфіків. Інша тривожна історія відбулася з батьком трьох дітей, який не мав психічних захворювань та почав марити після того, як ChatGPT переконав його в тому, що він відкрив новий тип математики.