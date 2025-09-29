Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав

Федеральний суддя США в Каліфорнії Вільям Олсап попередньо схвалив мирову угоду на суму $1,5 млрд за колективним позовом групи авторів проти компанії Anthropic. Про це пише видання Reuters.

Це перший договір такого роду в серії процесів проти технологічних компаній. Йдеться про ШІ-проєкти, які звинувачують у використанні матеріалів, захищених авторським правом, для навчання генеративних систем штучного інтелекту.

Слухання відбулися 25 вересня 2025 року, і суддя визнав запропоновані умови справедливими. Однак остаточне затвердження відбудеться лише після того, як буде повідомлено всіх зачеплених авторів і в них з'явиться можливість подати свої заперечення. Раніше Олсап відмовився затвердити угоду без додаткових пояснень з боку сторін.

Позивачі - Андреа Бартц, Чарльз Гребер і Кірк Воллес Джонсон - заявили, що рішення суду «наближає до реальної відповідальності Anthropic». На їхню думку, постанова попереджає інші компанії галузі, що порушення авторських прав не залишиться безкарним.

Схожі позови подано проти OpenAI, Microsoft і Meta. Представники Асоціації американських видавців назвали цю угоду «важливим кроком у правильному напрямку», що має стати прецедентом для регулювання роботи ШІ-розробників.

У відповідь заступник генерального юрисконсульта Anthropic Апарна Шрідхар наголосила, що рішення дасть змогу компанії зосередитися на створенні безпечних систем ШІ для науки, бізнесу та суспільства. За її словами, Anthropic прагне до відповідального розвитку технологій.

Позов проти компанії подали 2024 року. Автори заявили, що компанія, яку підтримують Amazon і Alphabet, використовувала мільйони піратських книг для навчання чат-бота Claude.

Хоча в червні суд визнав сумлінним сам процес навчання, він вказав на порушення прав у зв'язку зі зберіганням понад 7 млн піратських книг в окремій базі даних. Судовий розгляд мав розпочатися в грудні, і потенціальний збиток для компанії оцінювався в сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, ми писали, що компанія xAI звинуватила OpenAI в крадіжці комерційних секретів.