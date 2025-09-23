Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI

Компанія Nvidia Corp. інвестує до 100 мільярдів доларів в OpenAI, щоб профінансувати створення нових дата-центрів та інфраструктури для роботи штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Інвестиції допоможуть OpenAI побудувати дата-центри потужністю 10 гігават, використовуючи передові AI-чіпи Nvidia для навчання і впровадження своїх моделей.

За умовами угоди, Nvidia отримає частку в OpenAI. Фінансування надаватиметься поетапно: перші 10 мільярдів доларів буде виділено, коли запрацює перший гігават обчислювальних потужностей, розповіли обізнані джерела, які попросили не розкривати своїх імен, оскільки переговори є конфіденційними.

Компанії підписали лист про наміри щодо стратегічного партнерства, повідомили вони у спільній заяві в понеділок.

"Усе починається з обчислень, - зазначив генеральний директор OpenAI Сем Альтман, - Обчислювальна інфраструктура стане основою економіки майбутнього, і ми використаємо те, що будуємо разом із Nvidia, щоб створювати нові прориви в ШІ та надавати їх людям і бізнесу у великому масштабі".

Nvidia активно використовує свої фінансові ресурси, щоб зберегти ключову роль своїх рішень у розвитку систем штучного інтелекту. Залишаючи OpenAI - яка сама почала працювати над власними чіпами - серед своїх головних клієнтів, компанія прагне закріпити позиції на тлі конкуренції з боку інших виробників компонентів.

ChatGPT від OpenAI щотижня використовують близько 700 мільйонів осіб, і для роботи сервісу та розробки нових продуктів потрібні величезні обчислювальні ресурси.

Раніше компанія стикалася з обмеженнями потужностей, особливо під час запуску нових продуктів.