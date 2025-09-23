Авторизация

Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI

23:39 22.09.2025 |

Новини IT

 

Компанія Nvidia Corp. інвестує до 100 мільярдів доларів в OpenAI, щоб профінансувати створення нових дата-центрів та інфраструктури для роботи штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Інвестиції допоможуть OpenAI побудувати дата-центри потужністю 10 гігават, використовуючи передові AI-чіпи Nvidia для навчання і впровадження своїх моделей.

За умовами угоди, Nvidia отримає частку в OpenAI. Фінансування надаватиметься поетапно: перші 10 мільярдів доларів буде виділено, коли запрацює перший гігават обчислювальних потужностей, розповіли обізнані джерела, які попросили не розкривати своїх імен, оскільки переговори є конфіденційними.

Компанії підписали лист про наміри щодо стратегічного партнерства, повідомили вони у спільній заяві в понеділок.

"Усе починається з обчислень, - зазначив генеральний директор OpenAI Сем Альтман, - Обчислювальна інфраструктура стане основою економіки майбутнього, і ми використаємо те, що будуємо разом із Nvidia, щоб створювати нові прориви в ШІ та надавати їх людям і бізнесу у великому масштабі".

Nvidia активно використовує свої фінансові ресурси, щоб зберегти ключову роль своїх рішень у розвитку систем штучного інтелекту. Залишаючи OpenAI - яка сама почала працювати над власними чіпами - серед своїх головних клієнтів, компанія прагне закріпити позиції на тлі конкуренції з боку інших виробників компонентів.

ChatGPT від OpenAI щотижня використовують близько 700 мільйонів осіб, і для роботи сервісу та розробки нових продуктів потрібні величезні обчислювальні ресурси.

Раніше компанія стикалася з обмеженнями потужностей, особливо під час запуску нових продуктів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Nvidia, OpenAI
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

