Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
23:26 18.09.2025 |
HiCookie охолоджує Ryzen 9800X3D
На презентації Tech Jia у Шанхаї відомий оверклокер HiCookie використав материнську плату X870 AORUS TACHYON ICE і AMD Ryzen 9800X3D з рідким азотом для охолодження, щоб досягти частоти 7313.05 МГц. Це новий рекорд для цього чипа.
Загальний рекорд для лінійки Ryzen X3D належить процесору Ryzen 9 9950X3D, який досяг 7389.69 MHz на заході ASUS ROG DAY 2025 у Чанша.
Наразі процесори AMD стали улюбленцями оверклокерів усього світу, які розганяють їх до неймовірних значень і встановлюють численні рекорди.
За матеріалами:
gagadget.com
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК
ТОП-НОВИНИ
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
|NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
Бізнес
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі