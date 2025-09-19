AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц

HiCookie охолоджує Ryzen 9800X3D

На презентації Tech Jia у Шанхаї відомий оверклокер HiCookie використав материнську плату X870 AORUS TACHYON ICE і AMD Ryzen 9800X3D з рідким азотом для охолодження, щоб досягти частоти 7313.05 МГц. Це новий рекорд для цього чипа.

Загальний рекорд для лінійки Ryzen X3D належить процесору Ryzen 9 9950X3D, який досяг 7389.69 MHz на заході ASUS ROG DAY 2025 у Чанша.

Наразі процесори AMD стали улюбленцями оверклокерів усього світу, які розганяють їх до неймовірних значень і встановлюють численні рекорди.