AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц

23:26 18.09.2025 |

Новини IT

AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц

 HiCookie охолоджує Ryzen 9800X3D

На презентації Tech Jia у Шанхаї відомий оверклокер HiCookie використав материнську плату X870 AORUS TACHYON ICE і AMD Ryzen 9800X3D з рідким азотом для охолодження, щоб досягти частоти 7313.05 МГц. Це новий рекорд для цього чипа.

 

Загальний рекорд для лінійки Ryzen X3D належить процесору Ryzen 9 9950X3D, який досяг 7389.69 MHz на заході ASUS ROG DAY 2025 у Чанша.

Наразі процесори AMD стали улюбленцями оверклокерів усього світу, які розганяють їх до неймовірних значень і встановлюють численні рекорди.

AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: AMD
 

