Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg

12:08 08.09.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

Tesla подала акціонерам новий 10-річний план винагороди для Ілона Маска загальною потенційною вартістю близько $1 трлн.

Пакет передбачає 12 траншів акцій під досягнення як ринкових, так і операційних орієнтирів - зокрема зростання капіталізації компанії щонайменше до $8,5 трлн із приблизно $1,1 трлн нині, розгортання 1 млн роботаксі у комерційній експлуатації, поставку 20 млн автомобілів і випуск 1 млн роботів Optimus, а також збільшення скоригованого EBITDA до $400 млрд, повідомляє Bloomberg.

Щоб отримати останні два транші, Маск має долучитися до розроблення радою рамки довгострокової наступності CEO. Отримані акції він зможе викупити за ціною $334,09 за штуку на 7,5-му та 10-му році дії плану.

Акції Tesla різко зросли з 2018 року

Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg

 Компанія оцінюється в понад $1 трильйон

За умовами пропозиції, частка Маска у Tesla може зрости щонайменше до 25%, що відповідає його публічно заявленій меті. Рада директорів, яка провела з ним 10 раундів переговорів, визначила чотири ключові напрями зростання - Full Self-Driving, роботаксі, роботи та розширення модельного ряду авто.

Окремо винесено дорадчу пропозицію акціонерам щодо можливого придбання Tesla частки у xAI. На тлі цієї новини акції вчора піднімалися приблизно на 3%.

Рішення про новий пакет винагороди для Маска почали обговорювати після того, як суд штату Делавер скасував опціони 2018 року, які могли б принести мільярдеру понад $50 млрд. Tesla оскаржує вердикт, крім того компанія в серпні виділила Маску проміжну винагороду близько $30 млрд. Якщо апеляція відновить "план-2018", проміжні виплатибуде анульовано, у разі поразки передбачено створення спеціального пулу для додаткових нарахувань.

Окремо Tesla змінила статут, зобов'язавши позивачів володіти щонайменше 3% акцій для подання судових позовів щодо компенсації. Голосування за новий пакет винагрорди для Маска і супутні пропозиції призначене на 6 листопада.

У матеріалах для інвесторів Tesla наголошує, що утримання та стимулювання Маска є критично важливими для виконання амбітних цілей і розширення в нові ринки - від робототехніки до штучного інтелекту. Водночас у компанії визнають, що висока публічність Маска породжує увагу й суперечки, але запевняють: прямий досвід ради не підтверджує, що його активності поза компанією шкодять управлінню Tesla.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес