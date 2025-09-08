Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg

Tesla подала акціонерам новий 10-річний план винагороди для Ілона Маска загальною потенційною вартістю близько $1 трлн.

Пакет передбачає 12 траншів акцій під досягнення як ринкових, так і операційних орієнтирів - зокрема зростання капіталізації компанії щонайменше до $8,5 трлн із приблизно $1,1 трлн нині, розгортання 1 млн роботаксі у комерційній експлуатації, поставку 20 млн автомобілів і випуск 1 млн роботів Optimus, а також збільшення скоригованого EBITDA до $400 млрд, повідомляє Bloomberg.

Щоб отримати останні два транші, Маск має долучитися до розроблення радою рамки довгострокової наступності CEO. Отримані акції він зможе викупити за ціною $334,09 за штуку на 7,5-му та 10-му році дії плану.

Акції Tesla різко зросли з 2018 року

Компанія оцінюється в понад $1 трильйон

За умовами пропозиції, частка Маска у Tesla може зрости щонайменше до 25%, що відповідає його публічно заявленій меті. Рада директорів, яка провела з ним 10 раундів переговорів, визначила чотири ключові напрями зростання - Full Self-Driving, роботаксі, роботи та розширення модельного ряду авто.

Окремо винесено дорадчу пропозицію акціонерам щодо можливого придбання Tesla частки у xAI. На тлі цієї новини акції вчора піднімалися приблизно на 3%.

Рішення про новий пакет винагороди для Маска почали обговорювати після того, як суд штату Делавер скасував опціони 2018 року, які могли б принести мільярдеру понад $50 млрд. Tesla оскаржує вердикт, крім того компанія в серпні виділила Маску проміжну винагороду близько $30 млрд. Якщо апеляція відновить "план-2018", проміжні виплатибуде анульовано, у разі поразки передбачено створення спеціального пулу для додаткових нарахувань.

Окремо Tesla змінила статут, зобов'язавши позивачів володіти щонайменше 3% акцій для подання судових позовів щодо компенсації. Голосування за новий пакет винагрорди для Маска і супутні пропозиції призначене на 6 листопада.

У матеріалах для інвесторів Tesla наголошує, що утримання та стимулювання Маска є критично важливими для виконання амбітних цілей і розширення в нові ринки - від робототехніки до штучного інтелекту. Водночас у компанії визнають, що висока публічність Маска породжує увагу й суперечки, але запевняють: прямий досвід ради не підтверджує, що його активності поза компанією шкодять управлінню Tesla.