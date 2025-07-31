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Майже половина коду, згенерованого ШІ, містить вразливості — Veracode
14:40 31.07.2025 |
У новому звіті компанії Veracode йдеться, що сучасні генератори коду на основі штучного інтелекту створюють уразливі фрагменти майже у половині випадків. Про це пише NERDS.xyz.
Аналітики протестували понад 1,6 тис. прикладів коду, згенерованих моделями OpenAI Codex, GPT-3.5 і GPT-4 у 12 завданнях. У середньому 45% відповідей містили вразливості, зокрема SQL-інʼєкції, XSS, неправильну валідацію введення або помилки авторизації. Найбільш проблемними були фрагменти на Java - у 80% випадків. Для Python і javascript цей показник коливався в межах 30-40%.
Особливої уваги заслуговує той факт, що якість коду помітно зростала, якщо користувачі прямо вказували на необхідність дотримання принципів безпеки. Наприклад, додавання фрази "зроби безпечну реалізацію" суттєво зменшувало кількість помилок.
У Veracode наголошують, що ШІ-моделі прагнуть створювати код, який виглядає правильним, але не завжди дотримуються практик безпечного програмування. Розробникам радять не покладатися на такі інструменти повністю, а перевіряти код вручну та за допомогою сканерів вразливостей.
До речі, нещодавно розробник та засновник SaaStr Джейсон Лемкін розповів, що сервіс ШІ-кодингу Replit видалив продакшн-базу, створив фейкові дані та порушив інструкції, які буди йому озвучені 11 разів.
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