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Під тиском Білого дому Apple підписала чипову угоду з Intel — WSJ
10:38 13.07.2026 |
Угода про виробництво чипів між Apple та Intel могла бути підписана під тиском, оскільки адміністрація Білого дому планувала запровадити 100-відсоткові мита на кремній, який використовується в iPhone та Mac. Це не завадило Apple підвищити ціни на свою продукцію, проте у разі обкладення процесорів високим імпортними митами техніка коштувала б ще дорожче.
За інформацією джерел The Wall Street Journal, близьких до адміністрації президента Трампа, генеральний директор Apple Тім Кук минулого року просив уряд про звільнення від штрафних напівпровідникових мит і отримав його лише після обіцянки перенести виробництво частини своїх чипів на заводи Intel у США.
У серпні минулого року уряд США інвестував $9 млрд у Intel, ставши одним із найбільших акціонерів компанії. Після цього він почав активно добиватися, щоб великі технологічні компанії укладали з Intel угоди про придбання або виробництво. У випадку з Apple, такі переговори начебто супроводжувалися "митними погрозами", і Білий дім, схоже, досяг свого, оскільки Дональд Трамп у червні заявив про затвердження попередньої угоди між Apple та Intel.
Наразі дані вказують на те, що техпроцес Intel 18A-P використовуватиметься для виробництва базових чипів Apple із загальним річним обсягом поставок до 20 мільйонів одиниць. Хоча це є значною перемогою для ливарного виробництва Intel та інвестицій уряду США, цього недостатньо, щоб похитнути домінування компанії TSMC. Очікується, що тайванський виробник збереже понад 90% поставок чипів для Apple, а це означає, що флагманські процесори для iPhone та Mac Pro майже напевно виготовлятимуться на передових техпроцесах TSMC.
Водночас у галузі також говорять, що чипи Apple A21 для iPhone можуть перейти на техпроцес Intel 14A у 2028 році, що стало б набагато серйознішим виробничим зобов'язанням. Наразі ж Intel розглядається як другорядний постачальник, який отримав замовлення радше для задоволення вимог адміністрації Білого дому, ніж як реальна альтернатива TSMC.
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