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Хто перехопив лідерство: світовий попит на електромобілі зростає четвертий місяць поспіль
10:59 13.07.2026 |
Глобальні реєстрації електромобілів і plug-in гібридів у червні зросли на 7% у річному вимірі - до 2 млн одиниць.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Benchmark Mineral Intelligence.
Plug-in гібриди (PHEV) - це автомобілі, які поєднують у собі класичний двигун внутрішнього згоряння та електродвигун.
На відміну від звичайних гібридів, вони мають місткішу батарею та гніздо для підзарядки від звичайної розетки або зарядної станції, що дозволяє їм проїжджати кілька десятків кілометрів виключно на електротязі.
Європа стала головним лідером ринку
За підсумками першого півріччя глобальні реєстрації електричних та гібридних авто з підзарядкою від мережі зросли на 2%.
При цьому головним локомотивом ринку несподівано стала Європа:
Аналітики наголошують, що саме Європа зараз залишається головним драйвером зростання глобального ринку електромобілів.
Китай та Сполучені Штати Америки демонструють падіння
Тим часом два найбільших світових авторинки показали негативну динаміку:
Ситуація на ринку електромобілів в Україні
Зазначимо, що український авторинок також демонструє активний інтерес до екологічного транспорту.
У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнився 15 221 транспортним засобом із нульовим рівнем викидів (BEV).
Раніше повідомлялося, що у травні український автопарк поповнився 2 652 електромобілями. Порівняно з травнем минулого року попит на такі авто знизився на 57%, а відносно квітня 2026 року - на 12%.
Як електрокари змінюють світову економіку
Зростання популярності електромобілів після дефіциту на нафтовому ринку, пов'язаному з війною на Близькому Сході, може призвести до скорочення світового попиту на нафту до 0,32 млн барелів на добу до кінця 2027 року.
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