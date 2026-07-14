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АНАЛІТИКА

650 мегапікселів для мобільної фотографії: що відомо про камери OPPO Find X10 Pro Max

10:14 14.07.2026 |

Новини IT

Флагман OPPO Find X10 Pro Max, котрий вийде восени, вперше в історії смартфонів отримає три камери по 200 МП, повідомляє інсайдер Digital Chat Station. Ще 50 МП приходиться на фронтальну камеру.

За попередніми даними, серед конфігурацій Find X10 Pro Max виробник розглядає одну найбільш "екстремальну". Вона містить основну камеру, ультраширококутну та телеоб'єктив позаду - всі з сенсорами 200 МП.

Це перший відомий смартфон із подібною комбінацією, навіть серед запланованих на майбутнє. Для порівняння, Vivo X300 Ultra має тільки дві камери по 200 МП, як і майбутні флагмани Xiaomi 18. Digital Chat Station вважає, що саме цей варіант має найбільші шанси піти в серійне виробництво.

Очікується, що OPPO Find X10 Pro Max отримає два датчики на 200 МП з розміром 1/1,3 дюйма. Сенсор надширококутної камери буде на 1/1,5 дюйма, і саме він все ще може бути як 200 МП, так і більш звичним 50 МП, з таким самим розміром. Принаймні, остаточно не відомо, який саме сенсор тримають споживачі.
За матеріалами: mezha.ua
 

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