Розробники найбільшого вантажного літака світу наблизилися до старту виробництва

Компанія Radia розширила команду інженерів, що працюють над своїм вантажним літаком WindRunner, обравши аерокосмічні компанії Latecoere та Stirling Dynamics для розробки двох найважливіших систем літака. Постачальники підтримуватимуть інтеграцію електричної архітектури та систем керування польотом, поки інженери наближають створення великогабаритного транспортного літака до сертифікації та виробництва.

Угоди, оголошені напередодні Міжнародного авіашоу у Фарнборо, зосереджені на технологіях, що лежать в основі льотних характеристик сучасних літаків. Безпрецедентні розміри WindRunner створюють інженерні проблеми, що виходять за рамки тих, що виникають на звичайних вантажних літаках, що робить системну інтеграцію головним пріоритетом під час розробки.

Еволюція електричної архітектури

Latecoere розробить систему електричного з'єднання проводів (EWIS) для WindRunner - мережу, яка розподіляє енергію та з'єднує електричне обладнання по всьому літаку. Робота виходить за рамки простого прокладання кабелів і включає проєктування електричної архітектури, яка зможе підтримувати розмір літака, експлуатаційні вимоги та майбутні виробничі потреби.

"WindRunner є однією з найамбітніших програм розвитку аерокосмічної галузі, що реалізуються сьогодні. Компанія з нетерпінням чекає можливості застосувати свій досвід у сфері електричних систем літаків у цьому проєкті. Масштаб літака відкриває нові можливості для технічних інновацій в аерокосмічній галузі", - сказав президент Latecoere в Америці Сем Марнік.

Розміри WindRunner створюють унікальні інженерні виклики. Довші проводки, вищі електричні навантаження та складніша інтеграція вимагають надійної системи, яка залишатиметься ефективною протягом усього терміну служби літака. Latecoere має досвід участі в комерційних та оборонних аерокосмічних програмах, пов'язаних з електричними системами, аероконструкціями та індустріалізацією літаків.

Системи керування польотом вступають у фазу інтеграції

Stirling Dynamics підтримуватиме інтеграцію систем керування польотом WindRunner у міру розробки літака. Компанія спеціалізується на проєктуванні систем керування польотом, моделюванні та авіаційних системах, які допомагають інженерам перевіряти характеристики керованості ще до початку льотних випробувань. Її робота буде зосереджена на забезпеченні безпечної та передбачуваної роботи архітектури керування літаком, попри його значно більші розміри порівняно з існуючими вантажними літаками.

Віцепрезидент Stirling Dynamics Бандула Патінаяке заявив, що компанія рада долучитися до програми. Він зазначив, що Stirling Dynamics використає свій досвід у сфері систем керування польотом, системної інженерії та моделювання, оскільки WindRunner переходить до етапу інтеграції.

Розширюється інженерна мережа

Засновник і генеральний директор Radia Марк Лундстрем заявив, що розробка WindRunner потребує промислової мережі з глибокими технічними знаннями та можливостями виробництва літаків. За його словами, Latecoere та Stirling Dynamics зміцнюють цю основу, підтримуючи дві ключові інженерні дисципліни, які визначатимуть довгостроковий розвиток літака.

"Ці компанії приєднуються до понад 20 постачальників, які вже працюють над програмою, серед яких AFuzion, Aciturri, Aernnova, Akaer, Astronautics Corporation of America, Atitech, Element Materials Technology, Ingenium Technologies, Leonardo та MAGROUP Magnaghi Aerospace. Разом постачальники допомагають Radia виконувати інженерні роботи, необхідні для сертифікації, виробництва та подальшої експлуатації того, що компанія називає найбільшим у світі вантажним літаком", - зазначають Interesting Engineering.

WindRunner призначений для транспортування негабаритних вантажів для оборонних, енергетичних, аерокосмічних галузей, комерційних перевезень і гуманітарних місій. Літак має забезпечити доставку обладнання, яке не можуть перевозити сучасні вантажні літаки, безпосередньо від виробничих майданчиків до віддалених пунктів призначення. Зростаюча мережа постачальників надає Radia доступ до спеціалізованої інженерної експертизи, оскільки WindRunner наближається до наступних етапів розвитку. Кожен новий партнер також допомагає знизити технічні ризики до початку серійного виробництва.

Головна інтрига: розміри

Попри те, що WindRunner називають найбільшим у світі вантажним літаком, його головна перевага полягає не у вантажопідйомності, а в об'ємі вантажного відсіку. Фюзеляж літака матиме довжину 109 метрів, розмах крил - 80 метрів, а висота сягатиме 24 метри. За цими габаритами він перевершує навіть легендарний український Ан-225 "Мрія" та стане найдовшим літаком, який коли-небудь будували.

"Вантажний відсік WindRunner розрахований на перевезення предметів довжиною до 105 метрів, шириною 10 метрів і висотою 9 метрів. Його корисний об'єм становитиме приблизно 6800 кубометрів - це приблизно у 10-12 разів більше, ніж у Boeing 747-400F. Саме тому літак створюють насамперед для транспортування надвеликих, але відносно легких конструкцій, які сьогодні практично неможливо перевозити повітрям", - розповідають у компанії Radia.

Проєкт спочатку розроблявся для доставки лопатей наземних вітрових турбін нового покоління завдовжки понад 100 метрів безпосередньо до місць встановлення. Такі конструкції вже не можуть перевозитися автомобільними дорогами чи залізницею через свої розміри, тому WindRunner має відкрити можливість будівництва потужніших вітроелектростанцій у важкодоступних регіонах.