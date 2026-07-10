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АНАЛІТИКА

Новий ChatGPT Work від OpenAI вміє працювати з файлами, браузером і застосунками

11:02 10.07.2026 |

Новини IT

OpenAI офіційно представила ChatGPT Work - новий інструмент, який об'єднує можливості чат-бота, агента для виконання завдань і програмування в одному застосунку. Компанія позиціонує його як універсального помічника для роботи, здатного допомагати зі складними проєктами, автоматизувати рутинні процеси та взаємодіяти з різними програмами.


Що відомо

Новий сервіс працює на базі моделей GPT-5.6 і доступний через оновлений застосунок ChatGPT для macOS та Windows. У ньому тепер об'єднано звичайний ChatGPT, інструмент для програмування Codex і новий агент Work. Користувачі можуть запускати виконання завдань зі смартфона, після чого агент продовжить працювати у фоновому режимі. Відстежувати прогрес можна через вебверсію або настільний застосунок, який також здатний взаємодіяти з файлами, програмами та браузером.

Однією з ключових новинок став єдиний каталог плагінів. Він дозволяє підключати сторонні сервіси та використовувати їх в ChatGPT. Достатньо ввести символ @ і назву потрібного застосунку, щоб надати чат-боту доступ до контексту або виконання дій. Також ChatGPT Work підтримує автоматизацію повторюваних завдань. Наприклад, він може регулярно аналізувати повідомлення у Slack і створювати їхній підсумок. При цьому OpenAI наголошує, що користувач сам визначає, до яких даних агент має доступ і коли потрібне підтвердження його дій.

Крім того, оновлена версія отримала вбудований браузер і функцію Sites, яка дозволяє створювати веб-застосунки, інтерактивні панелі керування, трекери проєктів, календарі запусків і внутрішні портали. У зв'язку з цим OpenAI планує припинити розвиток окремого браузера Atlas, а його підтримка завершиться 9 серпня. Впровадження ChatGPT Work уже розпочалося і має завершитися протягом доби. Без передплати функція доступна тільки на ПК, тоді як передплатники Plus і Pro також можуть користуватися нею у веб-версії ChatGPT.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: OpenAI
 

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