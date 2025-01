NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck

NVIDIA на CES 2025 анонсувала, що в цьому році планує випустити нативну версію додатку GeForce Now для Steam Deck. Також компанія випустить додаток для Apple Vision Pro, Meta Quest 3 і 3S та пристроїв змішаної реальності Pico.

Наразі сервіс доступний на Steam Deck через вебверсію. NVIDIA навіть розробила скрипт, який автоматично встановлює Google Chrome, налаштовує браузер для використання з геймпадом і додає ярлик GeForce Now до бібліотеки Steam. Проте з виходом нативного додатку користування стане ще зручнішим.

Додаток буде доступний на зазначених платформах у версії 2.0.70, тоді як поточна версія - 2.0.68. Він дозволить запускати будь-які ігри з вашої бібліотеки у роздільній здатності до 4K та з частотою 60 кадрів на секунду.

GeForce Now також дасть вам доступ до каталогу Xbox Game Pass на Steam Deck. Однак для цього потрібно підписатися на дві послуги, але навіть так це буде дешевше, ніж купувати Indiana Jones and the Great Circle або майбутній Avowed.

Окрім цього NVIDIA також анонсувала на виставці CES 2025 нове покоління відеокарт GeForce RTX 50 та персональний суперкомп'ютер для роботи з ШІ Project Digits.