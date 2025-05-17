Фінансові новини
- |
- 17.05.25
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
23:48 16.05.2025 |
За 20 років загальна вартість брендів зі 100 найцінніших рейтингу глобальної аналітичної компанії Kantar зросла на $9,3 трлн і нині сягає рекордних $10,7 трлн. Про це свідчать нові дані нового рейтингу Kantar BrandZ 2025.
Американські компанії займають 82% загальної вартості рейтингу, що значно перевищує 63% у 2006 році. Китайські бренди подвоїли свою вартість і тепер становлять 6%, а частка європейських брендів знизилася з 26% до 7%.
Аналітики наголошують, що навіть у періоди економічних криз найцінніші бренди стабільно перевищували ринкові індекси.
У 2025 році у глобальні 100 найцінніших брендів повернулися Spotify, Airtel - найшвидше зростальний телеком-бренд, аргентинський Mercado Libre, Zara та канадський RBC, що показав найбільший приріст серед фінансових брендів за межами США.
71% доданої вартості сформували бренди, що радикально змінили свої галузі або створили нові. До новачків цього року увійшли Stripe та Chipotle, а Aldi тримається у списку вже 15 років.
Лідером рейтингу четвертий рік поспіль залишається Apple із вартістю $1,3 трлн. Вперше у найцінніші 100 увійшов ChatGPT, посівши 60 місце, тоді як Amazon збільшив свою вартість на 50% до $866 млрд. Instagram і TikTok продемонстрували зростання на 101% і 25% відповідно, підтверджуючи вплив соцмереж.
Роздрібна торгівля виросла на 48% після пандемії, алкогольна індустрія втратила 11% через зміну споживчих звичок, а сектор розкоші впав на 2% через зміну переваг у Китаї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У посла Єлісєєва провели обшуки по справі тзв «харківських угод» 2010 року, повідомили у «Євросолідарності»
|В Україні створили лазерну турель SlimBeam для знищення дронів
|Макрон про розмову з Трампом: намагались донести, що РФ не реагує на вимоги США
|Зеленський та лідери Коаліції охочих обговорили з Трампом телефоном результати перемовин у Стамбулі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу
|Вперше в світі: В США лікарі успішно вилікували немовля за допомогою індивідуального редагування генів
Бізнес
|Електромобілі Volkswagen стануть дешевшими завдяки новим батареям
|Суд постановив, що реклама на основі відстеження є нелегальною в ЄС
|Трамп не хоче, щоб Apple розширювала виробництво iPhone в Індії
|Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами
|Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів
|Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі