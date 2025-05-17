Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar

23:48 16.05.2025 |

Бізнес

 

За 20 років загальна вартість брендів зі 100 найцінніших рейтингу глобальної аналітичної компанії Kantar зросла на $9,3 трлн і нині сягає рекордних $10,7 трлн. Про це свідчать нові дані нового рейтингу Kantar BrandZ 2025.

Американські компанії займають 82% загальної вартості рейтингу, що значно перевищує 63% у 2006 році. Китайські бренди подвоїли свою вартість і тепер становлять 6%, а частка європейських брендів знизилася з 26% до 7%.

Аналітики наголошують, що навіть у періоди економічних криз найцінніші бренди стабільно перевищували ринкові індекси.

У 2025 році у глобальні 100 найцінніших брендів повернулися Spotify, Airtel - найшвидше зростальний телеком-бренд, аргентинський Mercado Libre, Zara та канадський RBC, що показав найбільший приріст серед фінансових брендів за межами США.

71% доданої вартості сформували бренди, що радикально змінили свої галузі або створили нові. До новачків цього року увійшли Stripe та Chipotle, а Aldi тримається у списку вже 15 років.

Лідером рейтингу четвертий рік поспіль залишається Apple із вартістю $1,3 трлн. Вперше у найцінніші 100 увійшов ChatGPT, посівши 60 місце, тоді як Amazon збільшив свою вартість на 50% до $866 млрд. Instagram і TikTok продемонстрували зростання на 101% і 25% відповідно, підтверджуючи вплив соцмереж.

Роздрібна торгівля виросла на 48% після пандемії, алкогольна індустрія втратила 11% через зміну споживчих звичок, а сектор розкоші впав на 2% через зміну переваг у Китаї.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4983
  0,0274
 0,07
EUR
 1
 46,4490
  0,0659
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес