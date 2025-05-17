Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar

За 20 років загальна вартість брендів зі 100 найцінніших рейтингу глобальної аналітичної компанії Kantar зросла на $9,3 трлн і нині сягає рекордних $10,7 трлн. Про це свідчать нові дані нового рейтингу Kantar BrandZ 2025.

Американські компанії займають 82% загальної вартості рейтингу, що значно перевищує 63% у 2006 році. Китайські бренди подвоїли свою вартість і тепер становлять 6%, а частка європейських брендів знизилася з 26% до 7%.

Аналітики наголошують, що навіть у періоди економічних криз найцінніші бренди стабільно перевищували ринкові індекси.

У 2025 році у глобальні 100 найцінніших брендів повернулися Spotify, Airtel - найшвидше зростальний телеком-бренд, аргентинський Mercado Libre, Zara та канадський RBC, що показав найбільший приріст серед фінансових брендів за межами США.

71% доданої вартості сформували бренди, що радикально змінили свої галузі або створили нові. До новачків цього року увійшли Stripe та Chipotle, а Aldi тримається у списку вже 15 років.

Лідером рейтингу четвертий рік поспіль залишається Apple із вартістю $1,3 трлн. Вперше у найцінніші 100 увійшов ChatGPT, посівши 60 місце, тоді як Amazon збільшив свою вартість на 50% до $866 млрд. Instagram і TikTok продемонстрували зростання на 101% і 25% відповідно, підтверджуючи вплив соцмереж.

Роздрібна торгівля виросла на 48% після пандемії, алкогольна індустрія втратила 11% через зміну споживчих звичок, а сектор розкоші впав на 2% через зміну переваг у Китаї.