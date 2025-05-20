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Св. Франциск Асізський
ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
16:25 20.05.2025 |
Рада Європейського Союзу у вівторок, 20 травня, ухвалила рішення про запровадження додаткових обмежувальних заходів щодо трьох російських організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї. Про це йдеться на сайті Євроради.
До списку увійшли війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони Російської Федерації. Всі вони належать до складу Збройних сил Росії.
Рішення про санкції ухвалено з посиланням на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), що були опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року. Вони підтверджують використання хімічних агентів, зокрема сльозогінного газу CS, на лінії фронту в Україні.
У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар'ївка й Іллінка на Дніпропетровщині у 2024 році. Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв'ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат російського виробництва РГ-Во з отруйними речовинами.
"Такі агенти використовувалися як метод ведення війни російськими військами в Україні, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, державою-учасницею якої є Росія", - наголосили в Єврораді.
Обмежувальні заходи ЄС щодо боротьби із застосуванням і розповсюдженням хімічної зброї тепер поширюються загалом на 25 осіб і шість організацій.
Санкції передбачають замороження європейських активів осіб зі списку та заборону їм в'їжджати до ЄС.
Довідка
CS (2-Хлоробензальмалононітрил) - це сльозогінний газ, також відомий як "Сірєнь". Він спричиняє сильне подразнення очей, шкіри і дихальних шляхів - людина задихається і втрачає орієнтацію. Формально CS вважається нелетальним засобом придушення заворушень і є на озброєнні поліції у багатьох країнах. Використання таких речовин як зброї заборонено статтею 1 Конвенції про заборону хімічної зброї.
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