WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом

У світі поширилась нова хвиля жорстоких викрадень, побиттів та катувань з метою отримання викупу в криптовалютах. Про це повідомили у The Wall Street Journal, зауважуючи, що криптоінвестори та підприємці опиняються під загрозою не онлайн-зломів, а реального фізичного насильства.

Нагадаємо, що один з останніх випадків зафіксували в Парижі, коли троє чоловіків у масках намагалися викрасти доньку директора французької криптобіржі Paymium разом із її дитиною. Зловмисники з балончиками з газом і фальшивою зброєю намагалися силоміць затягнути жінку до фургона. Однак її чоловік кинувся на захист і отримав поранення голови. Завдяки допомозі сусідів напад було зірвано, а зловмисники втекли.

Ця історія - лише один з низки подібних злочинів у Франції, США та інших країнах, де жертвами стають люди, пов'язані з криптовалютами. Деяких катували, били, а в окремих випадках - навіть відрізали пальці, щоб змусити передати цифрові активи.

«Багато хто доходить до рівня безпеки "сховай золото під матрацом". Але якщо ти - відома особа, тоді маєш хвилюватися про фізичну атаку», - заявив співзасновник компанії з безпеки Casa Джеймсон Лопп.

У Франції за останні місяці сталося щонайменше п'ять таких інцидентів, повідомляє WSJ із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Одним із найжорстокіших інцидентів стало викрадення у січні Девіда Балланда, одного із засновників компанії Ledger, яка виробляє криптогаманці. Після викрадення зловмисники надіслали іншим співзасновникам компанії відео, де Балланду відрізають палець, вимагаючи викуп у 10 млн євро.

Поліція змогла звільнити Балланда та його партнерку, а завдяки виплаті у стейблкоїні USDT, який можна заблокувати, потерпілі змогли повернути більшість викупу. Згодом один із організаторів нападу був ідентифікований - він уже перебував у в'язниці за участь в іншому криптовикраденні у 2023 році.

На думку експертів, мотивом злочинців є стрімке зростання вартості криптовалют. За даними WSJ, біткоїн виріс на 54% за рік, створюючи все більше потенційно привабливих цілей. Водночас витоки особистих даних, зокрема з компаній Ledger, Coinbase та Kroll, значно полегшили злочинцям пошук жертв.

«Молоде покоління дуже добре розбирається в інтернеті та вміє знаходити будь-які особисті дані», - прокоментувала дослідниця безпеки в MetaMask Тейлор Монахан.

Жертвами зазвичай стають ті, хто відкрито демонструє свій статок у соцмережах. Один із таких випадків трапився в серпні 2023 року з французьким стримером Кілліаном Десносом (Teufeurs), коли викрали його батька. Зловмисники надіслали відео із прив'язаним чоловіком і пістолетом біля скроні. Після виплати викупу батька звільнили, а двох підозрюваних заарештували.

Після останньої спроби викрадення родини директора Paymium міністр внутрішніх справ Франції Бруно Рітейло зібрав керівників криптокомпаній, щоб обговорити заходи безпеки. За його словами, багато з нападів можуть бути пов'язані між собою і координуються дистанційно через Telegram або Signal.

«Це справжня криза безпеки. Ми повинні терміново переглянути механізми захисту підприємців», - заявив Рітейло.