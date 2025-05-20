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Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
11:45 20.05.2025 |
Американська фармацевтична Pfizer Inc. уклала з китайською біотехнологічною 3SBio ліцензійну угоду про розробку, виробництво та комерціалізацію протиракового препарату останньої за межами Китаю, йдеться в повідомленні Pfizer.
У рамках угоди 3SBio отримає $1,25 млрд одразу і ще до $4,8 млрд у разі досягнення певних цілей. Закриття угоди очікується в третьому кварталі. Після нього Pfizer планує вкласти $100 млн в акції 3SBio.
Препарат SSGJ-707 проходить у КНР клінічні випробування у сфері терапії недрібноклітинного раку легень, метастатичного колоректального раку та гінекологічних пухлин.
3SBio та її дочірні підприємства збережуть права на його розробку, випуск, комерціалізацію та іншу експлуатацію в материковому Китаї. При цьому Pfizer також зможе отримати права на комерціалізацію в КНР.
Акції 3SBio підскочили на 34,8% під час торгів у Гонконзі у вівторок.
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