Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд

Американська фармацевтична Pfizer Inc. уклала з китайською біотехнологічною 3SBio ліцензійну угоду про розробку, виробництво та комерціалізацію протиракового препарату останньої за межами Китаю, йдеться в повідомленні Pfizer.

У рамках угоди 3SBio отримає $1,25 млрд одразу і ще до $4,8 млрд у разі досягнення певних цілей. Закриття угоди очікується в третьому кварталі. Після нього Pfizer планує вкласти $100 млн в акції 3SBio.

Препарат SSGJ-707 проходить у КНР клінічні випробування у сфері терапії недрібноклітинного раку легень, метастатичного колоректального раку та гінекологічних пухлин.

3SBio та її дочірні підприємства збережуть права на його розробку, випуск, комерціалізацію та іншу експлуатацію в материковому Китаї. При цьому Pfizer також зможе отримати права на комерціалізацію в КНР.

Акції 3SBio підскочили на 34,8% під час торгів у Гонконзі у вівторок.