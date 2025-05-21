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Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
12:17 21.05.2025 |
Сили безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) й інші складові Сил оборони завдали успішного ураження по Болхівському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Що відомо про завод
Як пише Генштаб, Болхівський завод є провідним підприємством країни-терориста в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.
Основними напрямками підприємства є виробництво:
* напівпровідникових приладів;
* мікроелектроніки;
* силової електроніки;
* діодів та діодних збірок;
* мікросхем для імпульсних джерел живлення;
* оптоелектронних комутаторів;
* сервоприводів.
Завод постачає свою продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу (ВПК) Росії, які пов'язані з виробництвом літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал". Попри санкції підприємство щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.
"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкта уточнюється", - додає Генштаб.
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