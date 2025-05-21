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АНАЛІТИКА

Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії

 

Сили безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) й інші складові Сил оборони завдали успішного ураження по Болхівському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Що відомо про завод

Як пише Генштаб, Болхівський завод є провідним підприємством країни-терориста в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

Основними напрямками підприємства є виробництво:

* напівпровідникових приладів;
* мікроелектроніки;
* силової електроніки;
* діодів та діодних збірок;
* мікросхем для імпульсних джерел живлення;
* оптоелектронних комутаторів;
* сервоприводів.

Завод постачає свою продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу (ВПК) Росії, які пов'язані з виробництвом літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал". Попри санкції підприємство щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкта уточнюється", - додає Генштаб.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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