Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії

Сили безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) й інші складові Сил оборони завдали успішного ураження по Болхівському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Що відомо про завод

Як пише Генштаб, Болхівський завод є провідним підприємством країни-терориста в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

Основними напрямками підприємства є виробництво:

* напівпровідникових приладів;

* мікроелектроніки;

* силової електроніки;

* діодів та діодних збірок;

* мікросхем для імпульсних джерел живлення;

* оптоелектронних комутаторів;

* сервоприводів.

Завод постачає свою продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу (ВПК) Росії, які пов'язані з виробництвом літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал". Попри санкції підприємство щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкта уточнюється", - додає Генштаб.



