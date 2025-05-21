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АНАЛІТИКА

Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком

 

Канада розглядає можливість допомогти Україні побудувати пенсійну систему за канадським зразком, сказав у вівторок міністр фінансів Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

Як повідомляє Reuters, Шампань разом з українським міністром фінансів Сергієм Марченком провели зустрічі з представниками кількох пенсійних фондів та важливими інвесторами.

"Ми також подумали про те, як ми могли б працювати разом, щоб поділитися найкращими практиками побудови пенсійної системи в Україні", - сказав Шампань перед зустріччю країн Великої сімки (G7) в Канаді.

За словами Шампаня, Канада має багато що запропонувати для відбудови України, і вони з Марченком вже зустрічалися з великими канадськими пенсійними фондами, такими як Fairfax та інші.

Канадська пенсійна система є багаторівневою і вважається однією з найстабільніших у світі. Вона складається з трьох основних компонентів.

Універсальна базова пенсія надається всім канадцям, які досягли певного віку (наразі 65 років), і фінансується з загальних податкових надходжень держави.

Другий рівень - обов'язкова накопичувальна система з внесками працівників та роботодавців. Розмір пенсії залежить від суми та тривалості внесків протягом трудового життя. Стандартний вік початку отримання виплат - 65 років, але можна почати раніше (з 60 років зі зменшеними виплатами) або пізніше (до 70 років зі збільшеними виплатами)

Третій рівень - приватні заощадження та пенсійні плани роботодавців. Ці внески є добровільними й доповнюють доходи, що надаються державною пенсійною системою.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Канада
 

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