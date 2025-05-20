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Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
На вугільному розрізі Yimin в Китаї почав роботу найбільший у світі флот повністю автономних електричних кар'єрних самоскидів. Проєкт реалізовано державною енергетичною корпорацією Huaneng Group.
Флот налічує 100 самоскидів XCMG ZNK95, що працюють без водіїв - від завантаження до розвантаження. Вантажність машин сягає 85 тонн. Вони оснащені тяговими батареями ємністю 509 кВт-год, здатними працювати за температур до -40°C. Для навігації використовується комбінація міліметрових радарів, комп'ютерного зору та алгоритмів ШІ.
Зарядка батарей реалізована за системою швидкої заміни: розряджені модулі демонтуються і відправляються на повільну зарядку від сонячних панелей, а техніка продовжує роботу з уже зарядженими блоками. Це дало змогу організувати безперервний цикл перевезень.
Для управління автопарком і координації руху використовується приватна мережа 5G-Advanced від Huawei з пропускною спроможністю 500 Мбіт/с і затримкою менше ніж 20 мс. Це дає змогу передавати відео в реальному часі та керувати технікою через "хмару". Huawei також постачає ШІ-алгоритми для маршрутизації та логістики.
За даними розробників, автономні електричні самоскиди забезпечують до 20% зростання продуктивності порівняно з поширеними дизельними машинами, що означає зниження витрат у довгостроковій перспективі.
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