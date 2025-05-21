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АНАЛІТИКА

Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон

12:55 21.05.2025 |

Політика

Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон

 

Колишнього українського політика Андрія Портнова застрелили біля американської школи в Мадриді, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

"Невідомий озброєний чоловік або чоловіки застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в заможному районі Мадрида Посуело", - йдеться в повідомленні Reuters в середу на сайті агентства.

Згідно повідомленню, поліція отримала інформацію про стрілянину о 9:15 ранку (07:15 GMT) за місцевим часом. Водночас мадридська поліція не назвала імені жертви.

Також Reuters пише, що радіостанція Cadena SER повідомила, що чоловік вів своїх дітей до школи, коли його застрелили.

Джерело агентство "Інтерфакс-Україна" в Силах безпеки і оборони підтвердило цю інформацію, не уточнюючи деталей.

Політик і юрист А.Портнов (1973 р.н.) був народним депутатом України 5-6 скликань (2006-2007, 2007-2010). У квітні 2010 - лютому 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Януковича та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави адміністрації президента України.

З грудня 2021 року Портнов - під санкціями США через вплив на суди. За даними журналістів програми "Схеми", Портнов виїхав з України в червні 2022 року.

Як повідомили представники мадридської поліції і 112 Emergencias Comunidad de Madrid, 52-річний чоловік помер рано вранці в середу після того, як в нього кілька разів вистрілили перед дверима освітнього центру в мадридському місті Посуело-де-Аларкон, а саме ексклюзивної Американської школи. Як повідомили EL PAÍS джерела в поліції, мова йде про українського юриста Андрія Портнова, колишнього радника колишнього президента України Віктора Януковича, який перебуває під слідством у справі про корупцію. У жертву стріляли п'ять разів, а нападників було двоє або троє. У школі не знають, чи це батько одного з учнів.

Джерела в поліції повідомили EL PAÍS, що чоловік їхав на автомобілі Mercedes, коли його зненацька атакували двоє або троє нападників, які здійснили п'ять пострілів в голову і спину. Чоловік є громадянином України. Ці ж джерела вказують на боргові проблеми як на основну гіпотезу. Поліція не уточнює, з якої зброї стріляли, і чи був жертва раніше судимий, оскільки розслідування тільки почалося.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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