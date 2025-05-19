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Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters
14:34 19.05.2025 |
Nissan розглядає плани закриття двох автоскладальних заводів в Японії і закордонних заводів, в тому числі в Мексиці в межах плану скорочення витрат, який компанія оголосила на початку тижня.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зокрема компанія розглядає можливість закриття японського заводу в Оппамі, де Nissan розпочав виробництво в 1961 році, і заводу в Шонані, в якому Nissan володіє 50% акцій, в результаті чого у автовиробника залишиться лише три заводи зі складання автомобілів в Японії.
За словами одного з джерел агенства, для обслуговування внутрішнього ринку і підтримки експорту з Японії було б більш ніж достатньо залишити відкритими лише три заводи в країні - завод в Точігі, а також заводи Nissan Motor Kyushu і Nissan Shatai Kyushu в південній префектурі Фукуока.
Закордоном Nissan розглядає можливість припинення виробництва на заводах у Південній Африці, Індії та Аргентині, а також скорочення кількості заводів у Мексиці.
Раніше Nissan, який є третім за величиною автовиробником Японії, оголосив про масштабні скорочення витрат.
За інформацією Reuters, компанія зменшить кількість виробничих заводів до 10 з 17 по всьому світу.
При цьому, у заяві на своєму сайті Nissan повідомила, що повідомлення про потенційне закриття деяких заводів є спекулятивними і не ґрунтуються на жодній офіційній інформації компанії.
Продажі автовиробника у 2024 фінансовому році склали 3,3 мільйона автомобілів, що на 42% менше, ніж у 2017 фінансовому році.
Це змусило компанію переглянути стратегічні цілі та піти на скорочення витрат.
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