Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters

Nissan розглядає плани закриття двох автоскладальних заводів в Японії і закордонних заводів, в тому числі в Мексиці в межах плану скорочення витрат, який компанія оголосила на початку тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зокрема ​​компанія розглядає можливість закриття японського заводу в Оппамі, де Nissan розпочав виробництво в 1961 році, і заводу в Шонані, в якому Nissan володіє 50% акцій, в результаті чого у автовиробника залишиться лише три заводи зі складання автомобілів в Японії.

За словами одного з джерел агенства, для обслуговування внутрішнього ринку і підтримки експорту з Японії було б більш ніж достатньо залишити відкритими лише три заводи в країні - завод в Точігі, а також заводи Nissan Motor Kyushu і Nissan Shatai Kyushu в південній префектурі Фукуока.

Закордоном Nissan розглядає можливість припинення виробництва на заводах у Південній Африці, Індії та Аргентині, а також скорочення кількості заводів у Мексиці.

Раніше Nissan, який є третім за величиною автовиробником Японії, оголосив про масштабні скорочення витрат.

За інформацією Reuters, компанія зменшить кількість виробничих заводів до 10 з 17 по всьому світу.

При цьому, у заяві на своєму сайті Nissan повідомила, що повідомлення про потенційне закриття деяких заводів є спекулятивними і не ґрунтуються на жодній офіційній інформації компанії.

Продажі автовиробника у 2024 фінансовому році склали 3,3 мільйона автомобілів, що на 42% менше, ніж у 2017 фінансовому році.

Це змусило компанію переглянути стратегічні цілі та піти на скорочення витрат.