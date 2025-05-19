Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї прогнозують що 50% вантажівок до 2028 року будуть електромобілями

 

Половина продажів важких вантажівок в Китаї може бути електромобілями до 2028 року, в порівнянні з 10% в 2024 році.

Про це повідомляє голова компанії-виробника акумуляторів CATL, передає Reuters.

Коментарі Зенга Юкуна, зроблені під час запуску виробництва акумуляторів для важких вантажівок і передані шанхайським новинним сайтом Jiemian, пов'язаним з урядом.

CATL оголосила, що запустила в експлуатацію базу для зберігання енергії та виробництва акумуляторів для електромобілів потужністю 60 гігават-годин у провінції Шаньдун, що є першим подібним об'єктом на півночі Китаю.

В Шаньдуні також планують побудувати промисловість літієвих батарей вартістю 14 мільярдів доларів США, вона вироблятиме електродні матеріали, електроліти, акумуляторні елементи та збірку.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4983
  0,0274
 0,07
EUR
 1
 46,4490
  0,0659
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес